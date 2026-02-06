Курс доллара пошел не по правилам — какой тренд формируется на черном рынке

Доллары в руках. Фото: Pexels

Национальный банк Украины в пятницу, 6 февраля, повысил официальный курс доллара на 3 копейки до 43,1405 грн/долл. В то же время в банках стоимость американской валюты не изменилась — продают по 43,40 грн/долл., покупают по 42,90 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, как изменился курс доллара на черном рынке.

Реклама

Читайте также:

По какому курсу обменивают доллары частники

Торговый день на черном рынке начался с нетипично широкого спреда, как свидетельствуют данные мониторингового портала "Курс Украины". Частники покупали доллары по 43,019 грн, а продавали по 43,149 грн. Соответственно маржа составляла 13 копеек.

До 11:00 утра, как и обычно в конце недели, когда люди сдают много валюты перед выходными, доллар дорожал в продаже и дешевел в покупке.

Однако уже после обеда американская валюта резко начала сдавать позиции, при этом спред сузился до привычных 11 копеек. Примерно в 15:00 купить доллары можно было по 43,097 грн, а продать по 42,987 грн.

Курс доллара на черном рынке 6 февраля. Фото: скриншот

Стоит ли менять доллары на черном рынке

Финансист Богдан Яремчик в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн объяснил, что официальные банки и лицензированные обменники обеспечивают клиентам законность операций, финансовую безопасность и прозрачные условия обмена.

Зато черный рынок, как нелегальный, привлекает выгодным курсом, однако не дает никаких гарантий успешной сделки. Желание сэкономить несколько процентов часто оборачивается значительно большими потерями — в некоторых случаях люди лишаются всех своих сбережений.

"Любые операции на нелегальном рынке несут риск как финансовых потерь, так и юридических последствий. Часто на крючок мошенников попадаются жадные люди, которые не хотят переплачивать, особенно если речь идет о крупных суммах", — подчеркнул Яремчик.

Чтобы снизить риск стать жертвой мошенников во время валютных операций, стоит придерживаться нескольких базовых правил безопасности:

не осуществлять обмен "из рук в руки" без посторонних лиц и в сомнительных или непубличных местах;

настороженно относиться к предложениям с курсом, который заметно отличается от среднего рыночного;

не передавать средства авансом и не соглашаться на обмен с отсрочкой;

сразу после сделки проверять банкноты на подлинность.

Впрочем, самый надежный способ обезопасить себя — пользоваться исключительно услугами легальных обменных пунктов или банковских учреждений. Именно там клиентам гарантируют полную безопасность операций и минимизируют риски, связанные с возможным мошенничеством.

Ранее мы рассказывали, что будет с курсом доллара в феврале.

Также узнавайте, какую валюту не удастся сдать в обменнике.