Головна Фінанси Долар на чорному ринку зламав логіку — як змінився курс валюти

Долар на чорному ринку зламав логіку — як змінився курс валюти

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 15:50
Курс долара пішов не за правилами — який тренд формується на чорному ринку
Долари в руках. Фото: Pexels

Національний банк України у пятницю, 6 лютого, підвищив офіційний курс долара на 3 копійки до 43,1405 грн/дол. Водночас у банках вартість американської валюти не змінилась — продають по 43,40 грн/дол., купують по 42,90 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, як змінився курс долара на чорному ринку.

Читайте також:

За яким курсом обмінюють долари приватники

Торговий день на чорному ринку почався з нетипово широкого спреду, як свідчать дані моніторингового порталу "Курс України". Приватники купували долари по 43,019 грн, а продавали по 43,149 грн. Відповідно маржа складала 13 копійок. 

До 11:00 ранку, як і зазвичай наприкінці тижня, коли люди здають багато валюти перед вихідними, долар дорожчав у продажу і дешевшав у купівлі.  

Проте вже після обіду американська валюта різко почала здавати позиції, водночас спред звузився до звичних 11 копійок. Приблизно о 15:00 купити долари можна було по 43,097 грн, а продати по 42,987 грн.

Курс 6 лютого
Курс долара на чорному ринку 6 лютого. Фото: скриншот

Чи варто міняти долари на чорному ринку

Фінансист Богдан Яремчик у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн пояснив, що офіційні банки та ліцензовані обмінники забезпечують клієнтам законність операцій, фінансову безпеку та прозорі умови обміну. 

Натомість чорний ринок, як є нелегальним, приваблює вигіднішим курсом, однак не дає жодних гарантій успішної угоди. Бажання зекономити кілька відсотків часто обертається значно більшими втратами — у деяких випадках люди позбуваються всіх своїх заощаджень.

"Будь-які операції на нелегальному ринку несуть ризик як фінансових втрат, так і юридичних наслідків. Часто на гачок шахраїв потрапляють жадібні люди, які не хочуть переплачувати, особливо якщо мова йде про великі суми", — наголосив Яремчик.

Щоб знизити ризик стати жертвою шахраїв під час валютних операцій, варто дотримуватися кількох базових правил безпеки:

  • не здійснювати обмін "з рук у руки" без сторонніх осіб та в сумнівних або непублічних місцях;
  • насторожено ставитися до пропозицій із курсом, який помітно відрізняється від середнього ринкового;
  • не передавати кошти авансом і не погоджуватися на обмін із відстроченням;
  • одразу після угоди перевіряти банкноти на справжність.

Утім, найнадійніший спосіб убезпечити себе — користуватися виключно послугами легальних обмінних пунктів або банківських установ. Саме там клієнтам гарантують повну безпеку операцій і мінімізують ризики, пов’язані з можливим шахрайством.





курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
