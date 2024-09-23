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Доллар, евро и злотый дешевеют — какой курс иностранных валют сегодня

23 сентября 2024 05:50
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Курс доллара, евро и злотого сегодня 23 сентября
Мужчина заходит в пункт обмена валют. Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Курс валют сегодня, 23 сентября, по данным НБУ идет на спад. В частности, это касается доллара, евровалюты и польского злотого.

Об этом пишет пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 41,34 грн (-0,10);
  • евро — 46,14 грн (-0,09);
  • злотый — 10,79 грн (-0,05).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке курс доллара не изменился. Стоит в среднем при покупке 41,66 грн (0,00), в продаже — 41,73 грн (0,00). Евровалюта в это время дорожает и стоит в покупке — 46,49 грн (+0,02), в продаже — 46,61 грн (+0,01).

ПриватБанк доллар покупает за 41,05 грн (-0,05), продает — 41,65 грн (-0,05). В Райффайзен Банке покупают за 41,20 грн (0,00), продают — за 41,60 грн (-0,14). В Ощадбанке стоит при покупке 41,15 грн (0,00), при продаже — 41,85 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины

Доллар, евро и злотый дешевеют — какой курс иностранных валют сегодня - фото 1
Источник: Kurs

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар при покупке стоит 41,67 грн (-0,01), в продаже — 41,73 грн (-0,02). Евровалюта в покупке стоит 46,50 грн (0,00), в продаже — 46,65 грн (-0,02).

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Комментарий эксперта

Напомним, недавно в эфире День.LIVE исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал курс доллара на конец 2024 года. По его словам, речь идет о 42,5 гривнах за доллар.

"В декабре 2025 года курс доллара будет на уровне 48 грн, в конце этого года у нас точно будет 42,5 грн за доллар", — подчеркнул Пендзин.

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