Доллар эпатировал черный рынок — как изменился курс валюты

Доллар эпатировал черный рынок — как изменился курс валюты

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 15:52
Доллар на черном рынке нарушил регламент — что случилось с курсом валюты
Курс доллара на черном рынке. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Во вторник, 10 марта, официальный курс доллара в Украине снова вырос на 17 копеек до 43,8961 грн. В банках американская валюта также подорожала — на 15 копеек как в продаже, так и в покупке — до 44,20 грн/долл. и 43,70 грн/долл. соответственно. В то же время ситуация на черном рынке существенно отличается.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит доллар у частников.

Читайте также:

Что происходит с курсом доллара на черном рынке

Утром во вторник, 10 марта, котировки у частников были почти рекордными, свидетельствуют данные ресурса "Курс Украины". Доллар продавали по 44,234 грн, а покупали по 44,00 грн. Спред составлял чуть более 23 копеек на каждом долларе, что является нормальным показателем, учитывая повышенную "турбулентность", которая наблюдается несколько дней подряд на валютном рынке.

С 10:00 американская валюта начала дешеветь, при этом достаточно быстрыми темпами. В полдень доллар можно было купить уже по 44,116 грн, а продать по 43,957 грн.

Около 14:00 валюта демонстрировала неуверенные попытки подорожать в продаже, однако затем снова вернулась к тенденции удешевления.

Курс долара
Курс доллара на черном рынке 10 марта. Фото: скриншот

 

В какие дни лучше покупать доллары

Финансист Богдан Яремчик в комментарии для Новини.LIVE рассказал, что универсального или "лучшего" момента для покупки иностранной валюты фактически не существует. В то же время практика показывает, что ближе к концу недели курс часто бывает несколько выгоднее, чем в первые дни.

Обычно, по словам эксперта, в начале недели формируется тенденция к росту, тогда как в четверг и пятницу рынок чаще демонстрирует обратное движение — небольшое снижение стоимости доллара.

"Если речь идет о паре сотен долларов, то большой разницы, когда именно покупать их или продавать, нет. Но если человек хочет купить несколько тысяч долларов, надо внимательно следить за курсовыми колебаниями и новостями финансового рынка", — отметил Яремчик.

Он добавил, что при этом стоит учитывать и практические нюансы. Например, не все обменные пункты могут иметь достаточный запас наличной валюты для клиента, который планирует приобрести значительную сумму. В случае с банками подобные операции обычно требуют предварительного согласования, ведь большие объемы наличности часто необходимо заказывать заранее.

Ранее мы рассказывали, чего ожидать от курса доллара в Украине. Ведь на геополитической арене произошли масштабные сдвиги, которых никто не ожидал.

Также узнавайте, с какими купюрами придется распрощаться при обмене. Некоторые доллары банки и обменники имеют право изымать.

