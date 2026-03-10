Відео
Відео

Долар епатував чорний ринок — куди рухається курс валюти

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 15:52
Долар на чорному ринку порушив регламент — за яким курсом обмінюють валюту
Курс долара на чорному ринку. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Нацбанк у вівторок, 10 березня, знову підвищив офіційний курс долара на 17 копійок до 43,8961 грн. В банках американська валюта також подорожчала — на 15 копійок як у продажу, так і у купівлі — до 44,20 грн/дол. та 43,70 грн/дол. відповідно. Водночас на чорному ринку динаміка протилежна.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує долар у приватників.

Читайте також:

Що відбувається з курсом долара на чорному ринку

Вранці у вівторок, 10 березня, котирування у приватників були майже рекордними, свідчать дані ресурсу "Курс України". Долар продавали по 44,234 грн, а купували по 44,00 грн. Спред становив трохи більш як 23 копійки на кожному доларі, що є нормальним показником з огляду на підвищену "турбулентність", яка спостерігається кілька днів поспіль на валютному ринку. 

З 10:00 американська валюта почала дешевшати, при цьому досить швидкими темпами. Опівдні долар можна було купити вже по 44,116 грн, а продати по 43,957 грн. 

Близько 14:00 валюта демонструвала невпевнені спроби подорожчати у продажу, проте потім знову повернулася до тенденції подешевшання.

Курс долара
Курс долара на чорному ринку 10 березня. Фото: скриншот

 

В які дні краще купувати долари

Фінансист Богдан Яремчик у коментарі для Новини.LIVE розповів, що універсального або "найкращого" моменту для купівлі іноземної валюти фактично не існує. Водночас практика показує, що ближче до кінця тижня курс часто буває дещо вигіднішим, ніж у перші дні. 

Зазвичай, за словами експерта, на початку тижня формується тенденція до зростання, тоді як у четвер і п’ятницю ринок частіше демонструє зворотний рух — невелике зниження вартості долара.

"Якщо мова йде про пару сотень доларів, то великої різниці, коли саме купувати їх або продавати, немає. Але якщо людина хоче купити кілька тисяч доларів, треба уважно слідкувати за курсовими коливаннями і новинами фінансового ринку", — зазначив Яремчик.

Він додав, що при цьому варто враховувати і практичні нюанси. Наприклад, не всі обмінні пункти можуть мати достатній запас готівкової валюти для клієнта, який планує придбати значну суму. У випадку з банками подібні операції зазвичай потребують попереднього узгодження, адже великі обсяги готівки часто необхідно замовляти заздалегідь.

Ваша пробная версия Premium закончилась

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
