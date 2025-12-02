Видео
Видео

Главная Финансы Доллар демонстрирует странную тенденцию — курс на черном рынке

Доллар демонстрирует странную тенденцию — курс на черном рынке

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 15:50
Курс доллара на черном рынке — что происходит со стоимостью валюты
Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

На вторник, 2 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 42,3412 грн/долл. Это на 8 копеек выше, чем накануне. В банках доллар подорожал на 5 копеек как в продаже, так и в покупке — до 42,55 грн/долл. и 42,10 грн/долл. соответственно.

Новини.LIVE исследовали, что происходит с долларом на черном рынке.

По сколько продают доллары частники

Торговый день частники начали с курса 42,353 грн/долл. в продаже, по данным мониторингового портала "Курс Украины". До обеда стоимость американской валюты держалась почти на одном уровне — наблюдались лишь незначительные колебания.

Однако в 13:50 ценники резко изменились и доллар можно было купить дешевле — по 42,341 грн/долл. Уже в 15:00 валюта почти вернулась к утреннему уровню, подорожав до 42,348 грн/долл.

За сколько можно сдать доллары на черном рынке

В этом сегменте колебания валюты были более частыми и резкими. В 8:30 частники готовы были покупать доллары по 42,276 грн. Затем курс начал резко прыгать то вниз, то вверх:

  • 9:30 — 42,268 грн/долл.;
  • 10:30 — 42,273 грн/долл.;
  • 11:30 — 42,284 грн/долл.;
  • 12:30 — 42,282 грн/долл.;
  • 13:30 — 42,268 грн/долл.;
  • 14:30 — 42,254 грн/долл.;
  • 15:00 — 42,265 грн/долл.

Почти в 15:30 курс покупки начал расти еще более быстрыми темпами и сдать доллары можно было уже по 42,271 грн.

Каким будет курс доллара в Украине в декабре

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что декабрь сохранит тенденцию к росту, однако динамика может немного замедлиться.

Эксперт пояснил, что в Украине до полномасштабной войны американская валюта накануне Рождества и Нового года всегда дешевела из-за повышенного предложения.

"Потом несколько лет была обратная тенденция, когда перед праздниками иностранная валюта дорожала. Сейчас граждане не едут отдыхать за границу, как было до войны, не покупают валюту именно на рождественские/новогодние каникулы, не покупают особо большое количество подарков", — отметил Плотников.

Экономист прогнозирует сохранение восходящего тренда в декабре с возможностью выхода официального курса гривны к доллару на уровень 42,5 грн/долл. ближе к концу 2025 года. Зато другие эксперты не исключают вероятности девальвации национальной валюты до 43 грн/долл.

курс валют курс доллара доллар валюта обмен валют
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
