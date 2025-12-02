Курс долара на чорному ринку — що відбувається з вартістю валюти

Долари в руках. Фото: Новини.LIVE

На вівторок, 2 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 42,3412 грн/дол. Це на 8 копійок вище, ніж попередньої доби. В банках долар здорожчав на 5 копійок як у продажі, так і в купівлі — до 42,55 грн/дол. та 42,10 грн/дол. відповідно.

Новини.LIVE дослідили, що відбувається з доларом на чорному ринку.

За скільки продають долари приватники

Торговельний день приватники почали з курсу 42,353 грн/дол. у продажу, за даними моніторингового порталу "Курс України". До обіду вартість американської валюти трималася майже на одному рівні — спостерігалися лише незначні коливання.

Проте вже о 13:50 цінники різко змінилися й долар можна було купити дешевше — по 42,341 грн/дол. Однак о 15:00 валюта майже повернулася до ранкового рівня, подорожчавши до 42,348 грн/дол.

За скільки можна здати долари на чорному ринку

В цьому сегменті коливання валюти були більш частими та різкими. О 8:30 приватники готові були купувати долари по 42,276 грн. Потім курс почав різко стрибати то вниз, то вгору:

9:30 — 42,268 грн/дол.;

10:30 — 42,273 грн/дол.;

11:30 — 42,284 грн/дол.;

12:30 — 42,282 грн/дол.;

13:30 — 42,268 грн/дол.;

14:30 — 42,254 грн/дол.;

15:00 — 42,265 грн/дол.

Майже о 15:30 курс купівлі почав зростати ще швидшими темпами й здати долари можна було вже по 42,271 грн.

Яким буде курс долара в Україні у грудні

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що грудень збереже тенденцію до зростання, однак динаміка може трохи сповільнитися.

Експерт пояснив, що в Україні до повномасштабної війни американська валюта напередодні Різдва та Нового року завжди дешевшала через підвищену пропозицію.

"Потім кілька років була зворотна тенденція, коли перед святами іноземна валюта дорожчала. Зараз громадяни не їдуть відпочивати за кордон, як було до війни, не купують валюту саме на різдвяні/новорічні канікули, не купують особливо велику кількість подарунків", — зазначив Плотніков.

Економіст прогнозує збереження висхідного тренду в грудні з можливістю виходу офіційного курсу гривні до долара на рівень 42,5 грн/дол. ближче до кінця 2025 року. Натомість інші експерти не виключають ймовірності девальвації національної валюти до 43 грн/дол.

