Курс доллара на черном рынке — какую тенденцию демонстрирует валюта

Доллары в руках. Фото: Pexels

В пятницу, 12 декабря, Национальный банк Украины снизил курс доллара на 1 копейку до 42,2721 грн. В финансовых учреждениях американская валюта потеряла еще больше — 10 копеек в покупке и 9 копеек в продаже до 42,0 грн/долл. и 42,45 грн/долл. соответственно. В то же время на черном рынке доллар демонстрирует противоположную тенденцию.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Сколько дают за доллар частники

Утром пятницы, по данным мониторингового портала "Курс Украины", сдать доллар на черном рынке можно было по 42,255 грн. Ближе к 9:30 цена еще немного снизилась — до 42,253 грн/долл. Однако затем американская валюта начала расти в стоимости:

10:10 — 42,266 грн/долл;

10:40 — 42,271 грн/долл;

11:10 — 42,280 грн/долл.

В 12:00 курс снова снизился до утреннего уровня, но уже через час вернулся на позицию 42,287 грн/долл. Пикового значения — 42,295 грн — американская валюта достигла в 13:40. После обеда "шторм" на черном рынке немного успокоился и около 15:00 доллар подешевел до 42,277 грн.

Курс продажи на черном рынке

В этом сегменте 12 декабря тоже наблюдались резкие колебания. С 8:30 и до 11:00 курс доллара почти не менялся и держался в диапазоне 42,348-42,352 грн/долл. Затем валюта резко подешевела до 42,327 грн/долл., но продержалась на этой отметке всего около часа.

Уже с 13:00 доллар устремился вверх и остановился, лишь достигнув значения 42,375 грн/долл. После 14:30 американская валюта немного сбавила темп и даже подешевела до 42,358 грн/долл.

Курс доллара на черном рынке. Фото: скриншот

Стоит ли сейчас покупать доллары

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, что традиционно доллар дорожал с приближением рождественско-новогодних праздников. В этом году декабрь не станет исключением — восходящий тренд сохранится до конца месяца.

"Сейчас ситуация несколько непрогнозируемая, но будем исходить из того, что тенденция, скорее всего, повторится в 2025 году. То есть курс доллара немного вырастет до 31 декабря", — отметил специалист.

Иными словами, он не советует украинцам откладывать покупку американской или европейской валюты на конец текущего года, потому что курс не будет стоять на месте. Наши граждане рискуют потерять часть сбережений из-за планомерной девальвации гривны в конце декабря 2025-го.

Ранее мы рассказывали, почему инвесторы постепенно теряют интерес к доллару и какой актив они выбирают.

Также узнавайте, чего ждать от курса доллара в дальнейшем.