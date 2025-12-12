Відео
Долар бере реванш — що відбувається з курсом на чорному ринку

Долар бере реванш — що відбувається з курсом на чорному ринку

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 15:50
Курс долара на чорному ринку — яку тенденцію демонструє валюта
Долари в руках. Фото: Pexels

У п'ятницю, 12 грудня, Національний банк України знизив курс долара на 1 копійку до 42,2721 грн. У фінансових установах американська валюта втратила ще більше — 10 копійок у купівлі та 9 копійок у продажі до 42,0 грн/дол. та 42,45 грн/дол. відповідно. Водночас на чорному ринку долар демонструє протилежну тенденцію.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Скільки дають за долар приватники

Зранку п'ятниці, за даними моніторингового порталу "Курс України", здати долар на чорному ринку можна було по 42,255 грн. Ближче до 9:30 ціна ще трохи знизилася — до 42,253 грн/дол. Проте потім американська валюта почала рости у вартості:

  • 10:10 — 42,266 грн/дол.;
  • 10:40 — 42,271 грн/дол.;
  • 11:10 — 42,280 грн/дол.

О 12:00 курс знову знизився до ранкового рівня, але вже за годину повернувся на позицію 42,287 грн/дол. Пікового значення — 42,295 грн —  американська валюта сягнула о 13:40. По обіді "шторм" на чорному ринку трохи вгамувався й близько 15:00 долар здешевшав до 42,277 грн.

Курс продажу на чорному ринку

В цьому сегменті 12 грудня теж спостерігалися різкі коливання. З 8:30 й до 11:00 курс долара майже не змінювався й тримався в діапазоні 42,348-42,352 грн/дол. Потім валюта різко здешевшала до 42,327 грн/дол., але протрималася на цій позначці лише близько години.

Вже з 13:00 долар кинувся вгору й зупинився, лише сягнувши значення 42,375 грн/дол. Після 14:30 американська валюта трохи збавила темп й навіть подешевшала до 42,358 грн/дол.

Курс долара
Курс долара на чорному ринку. Фото: скриншот

Чи варто зараз купувати долари 

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів у коментарі редакції Новини.LIVE, що традиційно долар дорожчав із наближенням різдвяно-новорічних свят. Цьогоріч грудень не стане винятком — висхідний тренд збережеться до кінця місяця.

"Зараз ситуація дещо непрогнозована, але будемо виходити з того, що тенденція, скоріше за все, повториться у 2025 році. Тобто курс долара трохи зросте до 31 грудня", — зазначив фахівець.

Іншими словами, він не радить українцям відкладати купівлю американської чи європейської валюти на кінець поточного року, бо курс не стоятиме на місці. Наші громадяни ризикують втратити частину заощаджень через планомірну девальвацію гривні наприкінці грудня 2025-го.

Раніше ми розповідали, чому інвестори поступово втрачають інтерес до долара та який актив вони обирають.

Також дізнавайтеся, чого чекати від курсу долара надалі.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
