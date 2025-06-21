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Главная Финансы Доллар теряет силу — какая валюта его подменит

Доллар теряет силу — какая валюта его подменит

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Дата публикации 21 июня 2025 13:35
Евро, криптовалюта или юань — какие валюты могут сменить доллар в мировой экономике
Доллары в конверте. Фото: УНИАН
Ключові моменти Подробнее об изменениях в мировой экономике Как резервная валюта влияет на мировую экономику

Доллар США — мировая резервная валюта из-за своей основной роли в глобальной экономике. Он является эталоном для других денег по всему миру, что позволило доллару превратиться в настоящего гегемона финансовой системы. Однако по состоянию на сейчас его доминирование уже не выглядит таким очевидным.

Такое мнение во время IX Ежегодной исследовательской конференции озвучил профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф, сообщает Национальный банк Украины.

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По словам Кеннета Рогоффа, мировая экономика постепенно приближается к новой финансовой архитектуре. В ней будет господствовать многополярная система, вместо однополярной. Сформируется, в частности, триполярная система, в которой не один доллар будет играть ключевую роль: американская валюта будет сосуществовать рядом с евро, китайским юанем, а также, возможно, криптовалютой.

"Я не утверждаю, что доллар исчезнет. Скорее мы движемся к триполярной системе, возможно, с четвертым элементом в виде криптовалют или теневой экономики. Доллар останется главным, но его влияние постепенно уменьшается", — сказал Рогофф.

Как отметил профессор Гарвардского университета, для европейской валюты сейчас начинается важный момент — ее позиции в мире могут усилиться. Но для этого Европейскому Союзу нужно решиться на решительные шаги:

  1. Углубить союз рынков капитала. Правила в Евросоюзе должны быть унифицированы — в частности относительно банкротства — это будет способствовать созданию полноценного общего рынка облигаций.
  2. Обеспечить большую ликвидность своих финансовых рынков, которые сейчас ограничены из-за отсутствия общей фискальной политики. Без унификации бюджетной системы евро не сможет навязать конкуренцию доллару.
  3. Повысить обороноспособность блока. Надежность в сфере безопасности напрямую влияет на доверие инвесторов. Сильнее Европа — сильнее евро.

Как резервная валюта влияет на мировую экономику

В то же время Кеннет Рогофф добавил, что существование резервной валюты имеет как преимущества, так и недостатки. Среди преимуществ — мощное влияние санкций и дешевле привлечения капитала (ниже процентные ставки по государственному долгу). Среди "недостатков" — надо тратить больше средств на "военную силу, которая будет обеспечивать роль глобального центра силы".

"В США военную мощь прямо связывают с экономическими выгодами. В политических дебатах сенаторы и конгрессмены открыто говорят: сильная армия равна доверию инвесторов, а, соответственно, более низкой стоимости долга", — подчеркнул профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф.

Напомним, ранее доктор экономических наук Алексей Плотников объяснил, грозит ли украинской гривне резкий обвал. По мнению эксперта, ситуация на валютном рынке в Украине будет прогнозируемой в июне 2025 года. Узнавайте также, как по внешним признакам понять, фальшивые деньги или настоящие.

криптовалюта курс евро деньги доллар валюта
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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