Євро, криптовалюта чи юань — які валюти можуть змінити долар у світовій економіці

Долари в конверті. Фото: УНІАН

Долар США — світова резервна валюта через свою основну роль у світовій економіці. Він є еталоном для інших грошей по всьому світу, що дозволило долару перетворитися на справжнього гегемона фінансової системи. Однак станом на зараз його домінування вже не виглядає таким очевидним.

Таку думку під час IX Щорічної дослідницької конференції озвучив професор Гарвардського університету Кеннет Рогофф, повідомляє Національний банк України.

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За словами Кеннета Рогоффа, світова економіка поступово наближається до нової фінансової архітектури. У ній пануватиме багатополярна система, замість однополярної. Сформується, зокрема, триполярна система, в якій не один долар відіграватиме ключову роль: американська валюта буде співіснувати поруч із євро, китайським юанем, а також, можливо, криптовалютою.

"Я не стверджую, що долар зникне. Скоріше, ми рухаємося до триполярної системи, можливо, з четвертим елементом у вигляді криптовалют або тіньової економіки. Долар залишиться головним, але його вплив поступово зменшується", — сказав Рогофф.

Як зазначив професор Гарвардського університету, для європейської валюти зараз настає важливий момент — її позиції у світі можуть посилитись. Але для цього Європейському Союзу потрібно наважитися на рішучі кроки:

Поглибити союз ринків капіталу. Правила в Євросоюзі мають бути уніфікованими — зокрема щодо банкрутства — це сприятиме створенню повноцінного спільного ринку облігацій. Забезпечити більшу ліквідність своїх фінансових ринків, які зараз обмежені через відсутність спільної фіскальної політики. Без уніфікації бюджетної системи євро не зможе нав'язати конкуренцію долару. Підвищити обороноздатність блоку. Надійність у сфері безпеки напряму впливає на довіру інвесторів. Сильніша Європа — сильніший євро.

Як резервна валюта впливає на світову економіку

Водночас Кеннет Рогофф додав, що існування резервної валюти має як переваги, так і недоліки. Серед переваг — потужніший вплив санкцій та дешевше залучення капіталу (нижчі відсоткові ставки за державним боргом). Серед "недоліків" — треба витрачати більше коштів на "військову силу, яка забезпечуватиме роль глобального центру сили.

"У США військову міць прямо пов’язують з економічними вигодами. У політичних дебатах сенатори та конгресмени відкрито говорять: сильна армія дорівнює довірі інвесторів, а, відповідно, нижчій вартості боргу", — підкреслив професор Гарвардського університету Кеннет Рогофф

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