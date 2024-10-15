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Доллар и злотый почти не изменились, а евро заметно дешевеет — курс валют на вторник

15 октября 2024 06:50
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Сегодня, во вторник, 15 октября, НБУ укрепил гривну — курс почти не изменился, хотя евро дешевеет
Обмен валют. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Курс валют сегодня, 15 октября, стабилизировался, но не для евро. В частности, по данным НБУ, злотый и доллар США практически не изменились в стоимости, а вот евро заметно подешевел. Также стало известно, в каких банках выгодно продавать и покупать валюту.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Официальный курс доллара

По итогам торгов на межбанке Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на вторник, 15 октября, на уровне 41,1963 грн/долл по сравнению с 41,1891 грн/долл в понедельник.

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Курс валют на 15 октября. Фото: НБУ

Официальный курс евро

На сегодняшний день НБУ установил курс евровалюты на уровне 44,9575 грн/евро, что немного дешевле, чем вчерашний курс на уровне 45,0238 грн/евро.

Официальный курс польского злотого

Что касается польской валюты, то злотый почти не изменился в стоимости, хотя технически НБУ снизил курс злотого до 10,4826 грн, что меньше, чем курс в 10,4972 грн вчера.

Самый выгодный курс валют

Сегодня выгоднее всего продать доллар в Полтава-банке — за 41,35 грн, а приобрести у Райфайзен Банка за 41,39 грн. Евро выгодно покупает Полтава-банк — за 45,45 грн, а продает Скай Банк — за 45,45 грн. Злотый выгодно покупает, опять же, Полтава-банк — за 10,50 грн, а продает в Ідея Банк — за 10,50 грн.

Прогноз по рынку валют

Уже в ближайшие месяцы курс гривны продолжит плавно девальвировать и до конца 2024 года ожидается на уровне 43 гривны за доллар. Такой прогноз дал Григорий Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook.

Уже сейчас он прогнозирует, что к концу текущего года показатель роста реального ВВП на 2024 г. повысится с 3,4% до 3,6%.

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