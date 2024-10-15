Долар та злотий майже не змінились, а євро помітно дешевшає — курс валют на вівторок
Курс валют сьогодні, 15 жовтня, стабілізувався, але не для євро. Зокрема, за даними НБУ, злотий та долар США практично не змінились у вартості, а ось євро помітно подешевшав. Також стало відомо, в яких банках вигідно продавати та купувати валюту.
Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.
Офіційний курс долара
За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 15 жовтня, на рівні 41,1963 грн/дол, порівняно із 41,1891 грн/дол у понеділок.
Офіційний курс євро
На сьогодні НБУ встановив курс євровалюти на рівні 44,9575 грн/євро, що трішки дешевше, ніж вчорашній курс на рівні 45,0238 грн/євро.
Офіційний курс польського злотого
Щодо польської валюту, то злотий майже не змінився у вартості, хоча технічно НБУ знизив курс злотого до 10,4826 грн, що менше, ніж курс у 10,4972 грн вчора.
Найвигідніший курс валют
Сьогодні вигідніше всього продати долар в Полтава-банк — за 41,35 грн, а придбати у Райфайзен Банку за 41,39 грн. Євро вигідно купує теж Полтава-банк — за 45,45 грн, а продає Скай Банк — за 45,45 грн. Злотий вигідно купує знову ж таки Полтава-банк — за 10,50 грн, а продає Ідея Банк — за 10,50 грн.
Прогноз щодо ринку валют
Вже найближчі місяці курс гривні продовжить плавно девальвувати й до кінця 2024 року очікується на рівні 43 гривні за долар. Такий прогноз дав Григорій Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook.
Вже зараз він прогнозує, що до кінця поточного року показник зростання реального ВВП на 2024 рік підвищиться з 3,4% до 3,6%.
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