Обмін валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Курс валют сьогодні, 15 жовтня, стабілізувався, але не для євро. Зокрема, за даними НБУ, злотий та долар США практично не змінились у вартості, а ось євро помітно подешевшав. Також стало відомо, в яких банках вигідно продавати та купувати валюту.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Офіційний курс долара

За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 15 жовтня, на рівні 41,1963 грн/дол, порівняно із 41,1891 грн/дол у понеділок.

Курс валют на 15 жовтня. Фото: НБУ

Офіційний курс євро

На сьогодні НБУ встановив курс євровалюти на рівні 44,9575 грн/євро, що трішки дешевше, ніж вчорашній курс на рівні 45,0238 грн/євро.

Офіційний курс польського злотого

Щодо польської валюту, то злотий майже не змінився у вартості, хоча технічно НБУ знизив курс злотого до 10,4826 грн, що менше, ніж курс у 10,4972 грн вчора.

Найвигідніший курс валют

Сьогодні вигідніше всього продати долар в Полтава-банк — за 41,35 грн, а придбати у Райфайзен Банку за 41,39 грн. Євро вигідно купує теж Полтава-банк — за 45,45 грн, а продає Скай Банк — за 45,45 грн. Злотий вигідно купує знову ж таки Полтава-банк — за 10,50 грн, а продає Ідея Банк — за 10,50 грн.

Прогноз щодо ринку валют

Вже найближчі місяці курс гривні продовжить плавно девальвувати й до кінця 2024 року очікується на рівні 43 гривні за долар. Такий прогноз дав Григорій Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook.

Вже зараз він прогнозує, що до кінця поточного року показник зростання реального ВВП на 2024 рік підвищиться з 3,4% до 3,6%.