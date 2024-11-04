Сегодня, в понедельник, 4 ноября, курс доллара и евро дорожает, а злотый стабилен

Обмен валют. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Курс валют сегодня, 4 ноября, начал повышаться. Доллар и евро дорожают, а злотый чувствует себя стабильно в отношении гривны.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Официальный курс доллара

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 41,2891 грн/долл.

Официальный курс евро

На сегодняшний день НБУ установил курс евровалюты на уровне 44,9680 грн/евро, что немного дороже, чем курс прошлой недели на уровне 44,8467 грн/евро.

Официальный курс польского злотого

Что касается польской валюты, то злотый почти не изменился в стоимости, и его курс составляет 10,3274 грн.

Курс валют НБУ.

Самый выгодный курс валют

Сегодня выгоднее всего продать доллар в Европромбанке — за 41,40 грн, а приобрести в Укргазбанке или Скай Банке за 41,50 грн. Евро выгодно покупает Европромбанк — за 45,05 грн. выгодно покупает Полтава-Банк — за 10,30 грн, а продает ПриватБанк — за 10,35 грн.

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Прогноз курса доллара

Оптимистический курс гривны на уровне 45 грн за доллар в 2025 году может оказаться недостижимым без международной финансовой помощи.

"Если Украина получит 50 млрд долларов помощи в следующем году, то сможем удержать курс на уровне 45-50 грн за доллар. Однако, если этого не произойдет, возможно существенное снижение курса", — отмечает экономист Сергей Якубовский.