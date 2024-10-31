Сегодня, в четверг, 31 октября, курс доллара снижается, евро дорожает, а злотый стабилен

Обмен валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сегодня, 31 октября, начал колебаться. Доллар дешевеет, а евро дорожает, злотый чувствует себя стабильно по отношению к гривне.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Официальный курс доллара

По итогам торгов на межбанке Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 41,2790 грн/долл. по сравнению с 41,3798 грн/долл. в среду.

Официальный курс евро

На сегодняшний день НБУ установил курс евровалюты на уровне 44,6350 грн/евро, что дешевле, чем вчерашний курс на уровне 44,6074 грн/евро.

Официальный курс польского злотого

Что касается польской валюты, то злотый почти не изменился в стоимости и его курс составляет 10,2786 грн.

Курсы валют НБУ. Фото: Скриншот

Самый выгодный курс валют

Сегодня выгоднее всего продать доллар в Европромбанке — за 41,40 грн, а приобрести в OTP Bank или Райффайзен Банке — за 41,50 грн. Евро выгодно покупает Европромбанк — за 45,00 грн, а продает Идея Банк и Райффайзен Банк — за те же 45,00 грн. Злотый выгодно покупает Приватбанк — за 10,23 грн, а продает ПриватБанк — за 10,38 грн.

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Прогноз курса доллара

Напомним, на днях ранее Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал новые прогнозы по мировой экономике. В следующем году среднегодовой курс гривны к доллару в Украине , по оценкам фонда, составит 45,00 грн/доллар. В то же время, в 2029 году ожидается, что стоимость доллара достигнет 51,70 грн.

Так, согласно данным МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару в Украине составит: