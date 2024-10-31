Сьогодні, у четвер, 31 жовтня, курс долара знижується, євро дорожчає, а злотий стабільний

Долар та євро коливаються — курс валют на четвер
Курс валют сьогодні, 31 жовтня, почав коливатись. Долар дешевшає, а євро дорожчає, злотий почувається стабільно щодо гривні.
Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.
Офіційний курс долара
За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,2790 грн/дол. порівняно із 41,3798 грн/дол. у середу.
Офіційний курс євро
На сьогодні НБУ встановив курс євровалюти на рівні 44,6350 грн/євро, що дешевше, ніж вчорашній курс на рівні 44,6074 грн/євро.
Офіційний курс польського злотого
Щодо польської валюти, то злотий майже не змінився у вартості і його курс становить 10,2786 грн.
Найвигідніший курс валют
Сьогодні найвигідніше продати долар в Європромбанк — за 41,40 грн, а придбати в OTP Bank чи Райффайзен Банку за 41,50 грн. Євро вигідно купує Європромбанк — за 45,00 грн, а продає Ідея Банк та Райффайзен Банк — за ті самі 45,00 грн. Злотий вигідно купує Приватбанк — за 10,23 грн, а продає ПриватБанк — за 10,38 грн.
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Прогноз курсу долара
Нагадаємо, днями раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив нові прогнози щодо світової економіки. У наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні, за оцінками фонду, становитиме 45,00 грн за долар. Водночас, у 2029 році очікується, що вартість долара досягне 51,70 грн.
Так, згідно з даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара в Україні становитиме:
- 2024 рік: 41,00 грн/долар (без змін);
- 2025 рік: 45,00 грн/долар (зниження на 0,8 грн з 45,8 грн);
- 2026 рік: 46,80 грн/долар (без змін);
- 2027 рік: 48,60 грн/долар (зниження на 1,8 грн з 50,4 грн);
- 2028 рік: 50,20 грн/долар (зниження на 1,9 грн з 52,1 грн);
- 2029 рік: 51,70 грн/долар (зниження на 2,4 грн з 54,1 грн).
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