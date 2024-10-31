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Долар та євро коливаються — курс валют на четвер

31 жовтня 2024 06:50
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Сьогодні, у четвер, 31 жовтня, курс долара знижується, євро дорожчає, а злотий стабільний
Обмін валют. Фото: Новини.LIVE
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Курс валют сьогодні, 31 жовтня, почав коливатись. Долар дешевшає, а євро дорожчає, злотий почувається стабільно щодо гривні. 

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти. 

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Офіційний курс долара

За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,2790 грн/дол. порівняно із 41,3798 грн/дол. у середу. 

Офіційний курс євро

На сьогодні НБУ встановив курс євровалюти на рівні 44,6350 грн/євро, що дешевше, ніж вчорашній курс на рівні 44,6074 грн/євро. 

Офіційний курс польського злотого

Щодо польської валюти, то злотий майже не змінився у вартості і його курс становить 10,2786 грн.

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Курс валют НБУ. Фото: Скриншот

Найвигідніший курс валют

Сьогодні найвигідніше продати долар в Європромбанк — за 41,40 грн, а придбати в OTP Bank чи Райффайзен Банку за 41,50 грн. Євро вигідно купує Європромбанк  — за 45,00 грн, а продає Ідея Банк та Райффайзен Банк — за ті самі 45,00 грн. Злотий вигідно купує Приватбанк — за 10,23 грн, а продає ПриватБанк — за 10,38 грн.

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Прогноз курсу долара

Нагадаємо, днями раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив нові прогнози щодо світової економіки. У наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні, за оцінками фонду, становитиме 45,00 грн за долар. Водночас, у 2029 році очікується, що вартість долара досягне 51,70 грн.

Так, згідно з даними МВФ, середньорічний курс гривні до долара в Україні становитиме:

  • 2024 рік: 41,00 грн/долар (без змін);
  • 2025 рік: 45,00 грн/долар (зниження на 0,8 грн з 45,8 грн);
  • 2026 рік: 46,80 грн/долар (без змін);
  • 2027 рік: 48,60 грн/долар (зниження на 1,8 грн з 50,4 грн);
  • 2028 рік: 50,20 грн/долар (зниження на 1,9 грн з 52,1 грн);
  • 2029 рік: 51,70 грн/долар (зниження на 2,4 грн з 54,1 грн).

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