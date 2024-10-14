Сегодня, в понедельник, 14 октября, НБУ укрепил гривну — курс почти не изменился, хотя злотый дорожает

Обмен валют. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Курс валют сегодня, 14 октября, продолжает меняться. В частности, по данным НБУ, евровалюта и доллар США дешевеют, а вот злотый немного поднялся в цене.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Официальный курс доллара

По итогам торгов на межбанке Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на понедельник, 14 октября, на уровне 41,1891 грн/долл по сравнению с 41,2072 грн/долл в пятницу.

Курс валют на 14 октября. Фото: НБУ

Официальный курс евро

На сегодня НБУ установил курс евровалюты на уровне 45,0238 грн/евро, что немного дешевле, чем вчерашний курс на уровне 45,0477 грн/евро.

Официальный курс польского злотого

Что касается польской валюты, то злотый почти не изменился в стоимости, хотя технически НБУ снизил курс злотого до 10,4972 грн, что меньше, чем пятничный курс в 10.4635 грн.

Прогноз по рынку валют

Уже в ближайшие месяцы курс гривны продолжит плавно девальвировать и до конца 2024 года ожидается на уровне 43 гривны за доллар. Такой прогноз дал Григорий Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook.

Уже сейчас он прогнозирует, что к концу текущего года показатель роста реального ВВП на 2024 г. повысится с 3,4% до 3,6%.