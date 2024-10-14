Обмін валют. Ілюстративне фото: Новини.Live

Курс валют сьогодні, 14 жовтня, продовжує змінюватися у вартості. Зокрема, за даними НБУ, євровалюта та долар США дешевшають, а ось злотий трішки піднявся в ціні.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Офіційний курс долара

За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 14 жовтня, на рівні 41,1891 грн/дол, порівняно із 41,2072 грн/дол у п'ятницю.

Курс валют на 14 жовтня. Фото: НБУ

Офіційний курс євро

На сьогодні НБУ встановив курс євровалюти на рівні 45,0238 грн/євро, що трішки дешевше, ніж вчорашній курс на рівні 45,0477 грн/євро.

Офіційний курс польського злотого

Щодо польської валюту, то злотий майже не змінився у вартості, хоча технічно НБУ знизив курс злотого до 10,4972 грн, що менше, ніж п'ятничний курс у 10.4635 грн.

Прогноз щодо ринку валют

Вже найближчі місяці курс гривні продовжить плавно девальвувати й до кінця 2024 року очікується на рівні 43 гривні за долар. Такий прогноз дав Григорій Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook.

Вже зараз він прогнозує, що до кінця поточного року показник зростання реального ВВП на 2024 рік підвищиться з 3,4% до 3,6%.