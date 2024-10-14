Долар та євро дешевшають, а злотий дорожчає — курс валют на понеділок
Курс валют сьогодні, 14 жовтня, продовжує змінюватися у вартості. Зокрема, за даними НБУ, євровалюта та долар США дешевшають, а ось злотий трішки піднявся в ціні.
Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.
Офіційний курс долара
За підсумками торгів на міжбанку Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 14 жовтня, на рівні 41,1891 грн/дол, порівняно із 41,2072 грн/дол у п'ятницю.
Офіційний курс євро
На сьогодні НБУ встановив курс євровалюти на рівні 45,0238 грн/євро, що трішки дешевше, ніж вчорашній курс на рівні 45,0477 грн/євро.
Офіційний курс польського злотого
Щодо польської валюту, то злотий майже не змінився у вартості, хоча технічно НБУ знизив курс злотого до 10,4972 грн, що менше, ніж п'ятничний курс у 10.4635 грн.
Прогноз щодо ринку валют
Вже найближчі місяці курс гривні продовжить плавно девальвувати й до кінця 2024 року очікується на рівні 43 гривні за долар. Такий прогноз дав Григорій Кукуруза, партнер в Ukraine Economic Outlook.
Вже зараз він прогнозує, що до кінця поточного року показник зростання реального ВВП на 2024 рік підвищиться з 3,4% до 3,6%.
Читайте Новини.LIVE!