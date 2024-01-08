Курс валют на 8 января — доллар в банках и обменниках дорожает

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины (НБУ) продолжают повышать официальный курс американской валюты. Также в понедельник, 8 января, обновили стоимость доллара и евро банки и обменники.

Такие данные обнародованы на официальном сайте Центробанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, по информации регулятора, 8 января официально курс валют таков:

доллар — 38,07 грн (+0,03);

евро — 41,57 грн (-0,09);

злотый — 9,54 грн (-0,05).

Курс валют в банках

Как свидетельствуют данные портала Kurs, на наличном рынке доллар также продолжает дорожать. В среднем стоит 39,21 гривны. В покупке — 38,33 гривны (+0,10), а при продаже — 39,15 гривны (+0,18). Евро в покупке — 41,92 гривны (+0,10), при продаже — 43,02 гривны (+0,14).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации сайта Minfin, 8 января в обменных пунктах американскую валюту реализуют за 39,10 грн (+0,10), продают по 39,30 грн (+0,10). Евро в покупке стоит 42,70 грн (+0,10), в продаже 43,00 грн (-0,05).

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Напомним, на украинском валютном рынке подорожание доллара произошло из-за сезонного спроса на валюту в конце года. Однако это не продиктовано внезапной девальвацией гривны.

Ранее мы писали, что в 2024 году ожидается продолжение декабрьских тенденций на валютном рынке. Национальный банк планирует сохранять контроль над финансовым сектором благодаря своевременным вмешательствам.