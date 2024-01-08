Курс валют на 8 січня — долар у банках та обмінниках дорожчає

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) продовжують підвищувати офіційний курс американської валюти. Також у понеділок, 8 січня, оновили вартість долара та євро банки та обмінники.

Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центробанку.

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Курс долара, євро та злотого

Так, за інформацією регулятора, 8 січня офіційно курс валют такий:

долар — 38,07 грн (+0,03);

євро — 41,57 грн (-0,09);

злотий — 9,54 грн (-0,05).

Курс валют у банках

Як свідчать дані порталу Kurs, на готівковому ринку долар також продовжує дорожчати. У середньому коштує 39,21 гривні. У купівлі — 38,33 гривні (+0,10), а під час продажу — 39,15 гривні (+0,18). Євро у купівлі — 41,92 гривні (+0,10), під час продажу — 43,02 гривні (+0,14).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією сайту Minfin, 8 січня в обмінних пунктах американську валюту реалізують за 39,10 грн (+0,10), продають по 39,30 грн (+0,10). Євро у купівлі коштує 42,70 грн (+0,10), у продажу — 43,00 грн (-0,05).

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Нагадаємо, на українському валютному ринку подорожчання долара сталося через сезонний попит на валюту наприкінці року. Проте це не продиктовано раптовою девальвацією гривні.

Раніше ми писали, що у 2024 році очікується продовження грудневих тенденцій на валютному ринку. Національний банк планує зберігати контроль над фінансовим сектором завдяки своєчасним втручанням.