Курс валют по Украине по состоянию на 17 ноября 2024 года

Обмен валюты. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине курс валют в обменниках сегодня, 17 ноября, остается стабильным. Также за последние сутки курс доллара, евро и злотого не изменился в Нацбанке и на черном рынке.

Об этом говорится на портале НБУ и мониторинговых сайтах.

Читайте также:

Курс валют от Нацбанка

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на сегодня, 17 ноября:

Курс доллара остается стабильным и составляет 41,2796 грн/долл.

Евро также демонстрирует стабильность: его курс составляет 44,6532 грн/евро.

Курс польского злотого неизменен и равняется 10,0154 грн за злотый.

Какой курс в обменниках

По информации портала Minfin, ситуация в обменниках также не изменилась. Доллар в покупке стоит 41,60 грн (0,00), в продаже — 41,65 грн (0,00). Евровалюта в покупке стоит 44,00 грн (0,00), в продаже — 44,20 грн (0,00).

Между тем, стоимость злотого в обменниках составляет при покупке 10,14 грн (0,00), в продаже — 10,25 грн (0,00).

Курс валют в обменниках Украины – 17 ноября. Скриншот: Minfin

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Что еще стоит знать

Напомним, курс доллара в Украине постоянно испытывает влияние внешних и внутренних факторов, что приводит к колебаниям показателей. С тех пор как Национальный банк отказался от фиксированного курса, американская валюта планомерно дорожала, заставляя людей откладывать какие-то суммы. Эксперты не прогнозируют падение курса даже после завершения полномасштабной войны.

Мы также писали, что, выбирая валюту для сбережений, большинство наших граждан останавливают выбор на долларах. Именно американские купюры наиболее популярны в Украине. На втором месте — евро, который стоит дороже, но в перспективе может скорее пригодиться, учитывая курс на евроинтеграцию.