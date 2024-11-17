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Доллар стабилен — какой курс валют в обменниках сегодня

17 ноября 2024 10:41
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Курс валют по Украине по состоянию на 17 ноября 2024 года
Обмен валюты. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине курс валют в обменниках сегодня, 17 ноября, остается стабильным. Также за последние сутки курс доллара, евро и злотого не изменился в Нацбанке и на черном рынке.

Об этом говорится на портале НБУ и мониторинговых сайтах.

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на сегодня, 17 ноября:

  • Курс доллара остается стабильным и составляет 41,2796 грн/долл.
  • Евро также демонстрирует стабильность: его курс составляет 44,6532 грн/евро.
  • Курс польского злотого неизменен и равняется 10,0154 грн за злотый.

Какой курс в обменниках

По информации портала Minfin, ситуация в обменниках также не изменилась. Доллар в покупке стоит 41,60 грн (0,00), в продаже — 41,65 грн (0,00). Евровалюта в покупке стоит 44,00 грн (0,00), в продаже — 44,20 грн (0,00).

Между тем, стоимость злотого в обменниках составляет при покупке 10,14 грн (0,00), в продаже — 10,25 грн (0,00).

Какой курс валют в обменниках 17 ноября в Украине
Курс валют в обменниках Украины – 17 ноября. Скриншот: Minfin

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Что еще стоит знать

Напомним, курс доллара в Украине постоянно испытывает влияние внешних и внутренних факторов, что приводит к колебаниям показателей. С тех пор как Национальный банк отказался от фиксированного курса, американская валюта планомерно дорожала, заставляя людей откладывать какие-то суммы. Эксперты не прогнозируют падение курса даже после завершения полномасштабной войны.

Мы также писали, что, выбирая валюту для сбережений, большинство наших граждан останавливают выбор на долларах. Именно американские купюры наиболее популярны в Украине. На втором месте — евро, который стоит дороже, но в перспективе может скорее пригодиться, учитывая курс на евроинтеграцию.

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