Курс валют в Україні станом на 17 листопада 2024 року

Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні курс валют в обмінниках сьогодні, 17 листопада, залишається стабільним. Також за останню добу курс долара, євро та злотого не змінився в Нацбанку та на чорному ринку.

Про це йдеться на порталі НБУ та моніторингових сайтах.

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Національний банк України встановив офіційний курс гривні на сьогодні, 17 листопада:

Курс долара залишається стабільним і становить 41,2796 грн/дол.

Євро також демонструє стабільність: його курс становить 44,6532 грн/євро.

Курс польського злотого незмінний і дорівнює 10,0154 грн за злотий.

Який курс в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, ситуація в обмінниках також не змінилась. Долар у купівлі коштує 41,60 грн (0,00), у продажу — 41,65 грн (0,00). Євровалюта у купівлі коштує 44,00 грн (0,00), у продажу — 44,20 грн (0,00).

Тим часом вартість злотого в обмінниках становить при купівлі 10,14 грн (0,00), у продажу — 10,25 грн (0,00).

Курс валют в обмінниках України 17 листопада. Скриншот: Minfin

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Що ще варто знати

Нагадаємо, курс долара в Україні постійно зазнає впливу зовнішніх і внутрішніх факторів, що призводить до коливань показників. Відколи Національний банк відмовився від фіксованого курсу, американська валюта планомірно дорожчала, змушуючи людей відкладати якісь суми. Експерти не прогнозують падіння курсу навіть після завершення повномасштабної війни.

Ми також писали, що обираючи валюту для заощаджень, більшість наших громадян зупиняють вибір на доларах. Саме американські купюри найбільш популярні в Україні. На другому місці — євро, яке коштує дорожче, але в перспективі може швидше знадобитися, враховуючи курс на євроінтеграцію.