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Доллар резко взлетел на фоне ожидания победы Трампа на выборах

6 ноября 2024 09:18
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Курс доллара резко вырос после сообщений о том, что Дональд Трамп победил на выборах президента США
Доллары. Фото: Shutterstock
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Доллар поднялся до наивысшего уровня за год на фоне ожидания победы Дональда Трампа на выборах президента США. Это вызвало резкий рост доходности американского казначейства из-за предположения, что его политика будет поддерживать высокие процентные ставки.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Рост доллара

Укрепление доллара повлекло за собой падение валютных пар по всему миру. В частности, евро, иена, австралийский доллар и швейцарский франк снизились, по меньшей мере, на 1%, а мексиканское песо — на 3%.

Пока долларовые фьючерсы и американские фондовые индексы растут, европейские активы теряют позиции. Фьючерсы Euro Stoxx 50 снизились на 1%, а евро потерял 1,6% к доллару, достигнув минимума с июля.

Инвесторы считают, что политика Трампа по пошлинам и налогам может ударить по европейским рынкам, в частности по автомобильному сектору, вызвать инфляционное давление и повышение долгосрочных процентных ставок.

Напомним, кандидат в президент США Дональд Трамп пообещал значительно увеличить размер пошлины на товары из стран ЕС. Политик недоволен ситуацией со сложными поставками американских товаров в Европу.

По сообщениям СМИ, Трамп набрал 270 голосов избирателей и второй раз выиграл президентские выборы в США.

выборы в США 2024 Дональд Трамп курс доллара США доллар

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