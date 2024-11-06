Курс доллара резко вырос после сообщений о том, что Дональд Трамп победил на выборах президента США

Доллар резко взлетел на фоне ожидания победы Трампа на выборах
Доллар поднялся до наивысшего уровня за год на фоне ожидания победы Дональда Трампа на выборах президента США. Это вызвало резкий рост доходности американского казначейства из-за предположения, что его политика будет поддерживать высокие процентные ставки.
Об этом сообщает Bloomberg.
Рост доллара
Укрепление доллара повлекло за собой падение валютных пар по всему миру. В частности, евро, иена, австралийский доллар и швейцарский франк снизились, по меньшей мере, на 1%, а мексиканское песо — на 3%.
Пока долларовые фьючерсы и американские фондовые индексы растут, европейские активы теряют позиции. Фьючерсы Euro Stoxx 50 снизились на 1%, а евро потерял 1,6% к доллару, достигнув минимума с июля.
Инвесторы считают, что политика Трампа по пошлинам и налогам может ударить по европейским рынкам, в частности по автомобильному сектору, вызвать инфляционное давление и повышение долгосрочных процентных ставок.
Напомним, кандидат в президент США Дональд Трамп пообещал значительно увеличить размер пошлины на товары из стран ЕС. Политик недоволен ситуацией со сложными поставками американских товаров в Европу.
По сообщениям СМИ, Трамп набрал 270 голосов избирателей и второй раз выиграл президентские выборы в США.
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