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Долар різко злетів на тлі очікування перемоги Трампа на виборах

6 листопада 2024 09:18
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Курс долара різко зріс після повідомлень про те, що Дональд Трамп переміг на виборах президента США
Долари. Фото: Shutterstock
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Долар піднявся до найвищого рівня за рік на тлі очікування перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Це викликало різке зростання дохідності американського казначейства через припущення, що його політика підтримуватиме високі процентні ставки.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Зростання долара

Зміцнення долара спричинило падіння валютних пар по всьому світу. Зокрема, євро, ієна, австралійський долар і швейцарський франк знизилися щонайменше на 1%, а мексиканське песо — на 3%.

Поки доларові ф’ючерси та американські фондові індекси зростають, європейські активи втрачають позиції. Ф’ючерси Euro Stoxx 50 знизилися на 1%, а євро втратив 1,6% до долара, досягнувши мінімуму з липня.

Інвестори вважають, що політика Трампа щодо мит і податків може вдарити по європейських ринках, зокрема по автомобільному сектору, і спричинити інфляційний тиск та підвищення довгострокових процентних ставок.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп пообіцяв значно збільшити розмір мита на товари з країн ЄС. Політик незадоволений ситуацією зі складним постачанням американських товарів в Європу.

За повідомленнями ЗМІ, Трамп набрав 270 голосів виборників і вдруге виграв президентські вибори у США.

вибори у США 2024 Дональд Трамп курс долара США долар

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