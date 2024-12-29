Эксперты объяснили, каким может быть курс доллара после войны

Доллары на столе. Фото: Unsplash

Если Украину заставят подписать перемирие при шатких и невыгодных для нее условиях, курс доллара может подскочить до 49 гривен. Впрочем, этот прогноз только ориентиром и редко сбывается.

Об этом сообщает Forbes Ukraine.

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Такие изменения в курсе доллара могут быть вызваны рядом факторов, включая политические и экономические обстоятельства, влияющие на стабильность национальной валюты. Эксперты убеждены, что ситуация на международных рынках, в частности, в США и Европе, а также перспективы украинской экономики в условиях перемирия могут привести к ослаблению гривны.

Аналитики также отмечают, что курс доллара может расти из-за повышения глобальных рисков, особенно вследствие экономической неопределенности и влияния на находящиеся в конфликте страны.

Прогнозы показывают, что украинская экономика может столкнуться с дополнительными трудностями, если перемирие будет достигнуто на условиях, не удовлетворяющих интересы Украины. Это приведет к негативным последствиям для курса гривны.

Напомним, эксперты уверяли, что в январе 2025 года доллар будет стоить более 42 грн. Этому будет способствовать инаугурация Дональда Трампа и усиление спроса на валюту среди населения/бизнеса. Следовательно, стоит заранее купить доллары, пока курс не поднялся еще выше.

Также мы писали, что декабрь был неспокойной луной для валютного рынка. Доллар поймал восходящий тренд и ежедневно дорожал, пока не достиг пиковых значений ближе к рождественско-новогодним праздникам. Этот период всегда характеризовался повышенным спросом и резкими колебаниями курсов.