Главная Финансы Доллар лихорадит — что происходит с курсом на черном рынке

Доллар лихорадит — что происходит с курсом на черном рынке

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 15:50
обновлено: 16:26
Курс доллара на черном рынке устроил качели — сколько стоит валюта 18 ноября
Человек считает доллары. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины во вторник, 18 ноября, повысил курс доллара относительно гривны на 2 копейки, до 42,067 грн. В банковских учреждениях американская валюта ведет себя разнонаправленно. Купить доллар сегодня можно по 42,25 грн. Курс продажи — 41,85 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, как ведет себя доллар на черном рынке.

Частные лица 18 ноября предлагают доллары по цене в пределах 42,187-42,207 грн, свидетельствуют данные специализированного ресурса "Курс Украины". Стоит отметить, что утром и до обеда курс рос, но уже после 13:00 стабилизировался и даже пошел вниз. По состоянию на 14:00 американскую валюту можно было купить по 42,186 грн/долл.

За сколько можно продать доллары 18 ноября

Курс, по которому готовы покупать доллары частные лица, ведет себя сегодня крайне нестабильно. Цена резко росла и снижалась несколько раз подряд в течение буквально нескольких часов. Так, в 8:30 американская валюта стоила на черном рынке 42,102 грн, далее ситуация развивалась следующим образом:

  • 9:20 — 42,112 грн/долл;
  • 10:30 — 42,114 грн/долл;
  • 11:40 — 42,144 грн/долл;
  • 13:00 — 42,116 грн/долл.

После 14.00 доллар снизился до отметки 41,104 грн, однако снова взял курс на подорожание.

Каким будет курс доллара в Украине до конца 2025 года

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что украинцам не стоит ожидать возвращения сентябрьских показателей, когда доллар стоил 41,30 грн в среднем.

Снижения курса не будет, наоборот — начнется девальвация гривны, хотя и постепенная. Однако это произойдет не раньше начала 2026 года.

"Какой-то ощутимой девальвации до конца 2025-го не будет. Учитывая то, что миссия Международного валютного фонда рекомендовала Украине выйти на уровень 45 грн/долл. до конца 2026 года, то рост курса начнется уже с января", — констатировал экономист.

По его словам, дорога к удорожанию американской валюты необратима, однако это не произойдет сразу. В ближайшее время вообще не стоит волноваться из-за резких колебаний, курс будет находиться в постоянном диапазоне — на уровне 41,90-42,10 грн/долл.

Ранее мы рассказывали, что в некоторых случаях украинцам могут компенсировать номинальную стоимость валюты, в частности купюр доллара и евро. Это происходит в случае направления наличных на проверку в Национальный банк и подтверждения их подлинности.

Также узнавайте, что будет с курсом евро в Украине.

курс валют курс доллара доллар обмен валют долары
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
