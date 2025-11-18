Курс долара на чорному ринку влаштував гойдалки — скільки коштує валюта 18 листопада

Людина рахує долари. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України у вівторок, 18 листопада, підвищив курс долара щодо гривні на 2 копійки, до 42,067 грн. В банківських установах американська валюта поводиться різноспрямовано. Купити долар сьогодні можна по 42,25 грн. Курс продажу — 41,85 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, як поводиться долар на чорному ринку.

За скільки можна купити американську валюту

Приватні особи 18 листопада пропонують долари за ціною в межах 42,187-42,207 грн, свідчать дані спеціалізованого ресурсу "Курс України". Варто зазначити, що зранку і до обіду курс зростав, але вже після 13:00 стабілізувався і навіть пішов вниз. Станом на 14:00 американську валюту можна було купити по 42,186 грн/дол.

За скільки можна продати долари 18 листопада

Курс, за яким готові купувати долари приватні особи, поводиться сьогодні вкрай нестабільно. Ціна різко зростала та знижувалася декілька разів поспіль протягом буквально кількох годин. Так, о 8:30 американська валюта коштувала на чорному ринку 42,102 грн, далі ситуація розвивалася наступним чином:

9:20 — 42,112 грн/дол.;

10:30 — 42,114 грн/дол.;

11:40 — 42,144 грн/дол.;

13:00 — 42,116 грн/дол.

Після 14.00 долар знизився до позначки 41,104 грн, проте знову взяв курс на здорожчання.

Яким буде курс долара в Україні до кінця 2025 року

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що українцям не варто очікувати повернення вересневих показників, коли долар коштував 41,30 грн у середньому.

Зниження курсу не буде, навпаки — почнеться девальвація гривні, хоча й поступова. Проте це станеться не раніше початку 2026 року.

"Якоїсь відчутної девальвації до кінця 2025-го не буде. Враховуючи те, що місія Міжнародного валютного фонду рекомендувала Україні вийти на рівень 45 грн/дол. до кінця 2026 року, то зростання курсу почнеться вже з січня", — констатував економіст.

За його словами, дорога до дорожчання американської валюти незворотна, однак це не станеться одразу. Найближчим часом взагалі не варто хвилюватися через різкі коливання, курс перебуватиме в сталому діапазоні — на рівні 41,90-42,10 грн/дол.

