Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Долар лихоманить — що відбувається з курсом на чорному ринку

Долар лихоманить — що відбувається з курсом на чорному ринку

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 15:50
Оновлено: 16:26
Курс долара на чорному ринку влаштував гойдалки — скільки коштує валюта 18 листопада
Людина рахує долари. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України у вівторок, 18 листопада, підвищив курс долара щодо гривні на 2 копійки, до 42,067 грн. В банківських установах американська валюта поводиться різноспрямовано. Купити долар сьогодні можна по 42,25 грн. Курс продажу — 41,85 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, як поводиться долар на чорному ринку.

Реклама
Читайте також:

За скільки можна купити американську валюту

Приватні особи 18 листопада пропонують долари за ціною в межах 42,187-42,207 грн, свідчать дані спеціалізованого ресурсу "Курс України".  Варто зазначити, що зранку і до обіду курс зростав, але вже після 13:00 стабілізувався і навіть пішов вниз. Станом на 14:00 американську валюту можна було купити по 42,186 грн/дол.

За скільки можна продати долари 18 листопада

Курс, за яким готові купувати долари приватні особи, поводиться сьогодні вкрай нестабільно. Ціна різко зростала та знижувалася декілька разів поспіль протягом буквально кількох годин. Так, о 8:30 американська валюта коштувала на чорному ринку 42,102 грн, далі ситуація розвивалася наступним чином:

  • 9:20 — 42,112 грн/дол.;
  • 10:30 — 42,114 грн/дол.;
  • 11:40 — 42,144 грн/дол.;
  • 13:00 — 42,116 грн/дол.

Після 14.00 долар знизився до позначки 41,104 грн, проте знову взяв курс на здорожчання.

Яким буде курс долара в Україні до кінця 2025 року

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що українцям не варто очікувати повернення вересневих показників, коли долар коштував 41,30 грн у середньому.

Зниження курсу не буде, навпаки — почнеться девальвація гривні, хоча й поступова. Проте це станеться не раніше початку 2026 року.

"Якоїсь відчутної девальвації до кінця 2025-го не буде. Враховуючи те, що місія Міжнародного валютного фонду рекомендувала Україні вийти на рівень 45 грн/дол. до кінця 2026 року, то зростання курсу почнеться вже з січня", — констатував економіст.

За його словами, дорога до дорожчання американської валюти незворотна, однак це не станеться одразу. Найближчим часом взагалі не варто хвилюватися через різкі коливання, курс перебуватиме в сталому діапазоні — на рівні 41,90-42,10 грн/дол.

Раніше ми розповідали, що в деяких випадках українцям можуть компенсувати номінальну вартість валюти, зокрема купюр долара та євро. Це відбувається в разі направлення готівки на перевірку в Національний банк і підтвердження її справжності.

Також дізнавайтеся, що буде з курсом євро в Україні.

курс валют курс долара долар обмін валют долари
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації