Курс доллара, евро и злотого сегодня 24 октября

Человек проходит рядом с пунктом обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сегодня, 24 октября, по данным НБУ пошел на спад. В частности, речь идет о долларе, евро и злотом. Все три валюты подешевели.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс НБУ на сегодня

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар — 41,27 грн (-0,06);

евро — 44,43 грн (-0,27);

злотый — 10,23 грн (-0,12).

Курс обмена валют на сегодня

Динамика курса доллара и евро. Скриншот с сайта НБУ

Согласно анализу сайта Kurs, в обменниках курс иностранных валют следующий. При покупке доллар в среднем стоит 41,46 грн (-0,01), при продаже — 41,50 грн (-0,03). Стоимость евро при покупке составляет 44,90 грн (-0,21), а при продаже — 45,09 грн (-0,18).

ПриватБанк покупает доллар за 40,90 грн (-0,05), продает — за 41,50 грн (-0,05). В свою очередь доллар при покупке в Райффайзен Банке стоит 41,05 грн (+0,05), а при продаже — 41,53 грн (0,00). Ощадбанк же покупает валюту за 41,10 грн (0,00), продает — за 41,60 грн (0,00).

Средневзвешенный наличный курс валют в банках и обменных пунктах. Скриншот с сайта Minfin

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Прогноз по рынку валют

Напомним, что по прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс доллара в Украине до конца текущей недели будет колебаться в пределах от 40,80 до 41,70 грн за 1 доллар. В свою очередь, в обменниках цена будет от 41,05 до 41,65 грн за одну единицу американской валюты. Об этом он сообщил на портале Minfin.

Кроме того, он спрогнозировал курс евровалюты. По его словам, цена за единицу евро будет составлять от 44,20 до 45,60 грн. В обменниках этот коридор будет в пределах от 44,35 до 45,55 грн за 1 евро.