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Долар, євро та злотий стали дешевшими — що з курсом валют сьогодні

24 жовтня 2024 06:50
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Курс долара, євро та злотого сьогодні 24 жовтня
Чоловік проходить поряд з пунктом обміну валют. Фото: Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Курс валют сьогодні, 24 жовтня, за даними НБУ пішов на спад. Зокрема, йдеться про долар, євро та злотий. Усі три валюти подешевшали.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс НБУ на сьогодні

Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 41,27 грн (-0,06);
  • євро — 44,43 грн (-0,27);
  • злотий — 10,23 грн (-0,12).

Курс обміну валют на сьогодні

Долар, євро та злотий стали дешевшими — що з курсом валют сьогодні - фото 1
Динаміка курсу долара та євро. Скриншот із сайту НБУ

Згідно з аналізом сайту Kurs, в обмінниках курс іноземних валют наступний. У купівлі долар в середньому коштує 41,46 грн (-0,01), у продажу — 41,50 грн (-0,03). Вартість євро в купівлі становить 44,90 грн (-0,21), а в продажу — 45,09 грн (-0,18).

ПриватБанк купує долар за 40,90 грн (-0,05), продає — 41,50 грн (-0,05). Своєю чергою долар під час покупки в Райффайзен Банку коштує 41,05 грн (+0,05), а під час продажу — 41,53 грн (0,00). Натомість Ощадбанк купує валюту за 41,10 грн (0,00), продає — за 41,60 грн (0,00).

Долар, євро та злотий стали дешевшими — що з курсом валют сьогодні - фото 2
Середньозважений готівковий курс валют у банках та пунктах обміну. Скриншот із сайту Minfin

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Прогноз щодо ринку валют

Нагадаємо, що за прогнозом аналітика Олексія Козирєва, курс долара в Україні до кінця поточного тижня буде коливатися в межах від 40,80 до 41,70 грн за 1 долар. У свою чергу в обмінниках ціна буде від 41,05 до 41,65 грн за одну одиницю американської валюти. Про це він повідомив на порталі Minfin.

Крім того, він спрогнозував і курс євровалюти. За його словами, ціна за одиницю євро становитиме від 44,20 до 45,60 грн. В обмінниках цей коридор буде в межах від 44,35 до 45,55 грн за 1 євро.

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