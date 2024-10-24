Курс долара, євро та злотого сьогодні 24 жовтня

Чоловік проходить поряд з пунктом обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сьогодні, 24 жовтня, за даними НБУ пішов на спад. Зокрема, йдеться про долар, євро та злотий. Усі три валюти подешевшали.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс НБУ на сьогодні

Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,27 грн (-0,06);

євро — 44,43 грн (-0,27);

злотий — 10,23 грн (-0,12).

Курс обміну валют на сьогодні

Динаміка курсу долара та євро. Скриншот із сайту НБУ

Згідно з аналізом сайту Kurs, в обмінниках курс іноземних валют наступний. У купівлі долар в середньому коштує 41,46 грн (-0,01), у продажу — 41,50 грн (-0,03). Вартість євро в купівлі становить 44,90 грн (-0,21), а в продажу — 45,09 грн (-0,18).

ПриватБанк купує долар за 40,90 грн (-0,05), продає — 41,50 грн (-0,05). Своєю чергою долар під час покупки в Райффайзен Банку коштує 41,05 грн (+0,05), а під час продажу — 41,53 грн (0,00). Натомість Ощадбанк купує валюту за 41,10 грн (0,00), продає — за 41,60 грн (0,00).

Середньозважений готівковий курс валют у банках та пунктах обміну. Скриншот із сайту Minfin

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Прогноз щодо ринку валют

Нагадаємо, що за прогнозом аналітика Олексія Козирєва, курс долара в Україні до кінця поточного тижня буде коливатися в межах від 40,80 до 41,70 грн за 1 долар. У свою чергу в обмінниках ціна буде від 41,05 до 41,65 грн за одну одиницю американської валюти. Про це він повідомив на порталі Minfin.

Крім того, він спрогнозував і курс євровалюти. За його словами, ціна за одиницю євро становитиме від 44,20 до 45,60 грн. В обмінниках цей коридор буде в межах від 44,35 до 45,55 грн за 1 євро.