Курс доллара, евро и злотого сегодня 1 октября

Мужчина говорит по телефону возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сегодня, 1 октября, по данным НБУ, изменился. В отличие от вчерашнего дня, подорожали как минимум три валюты — доллар, евро и злотый.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Официальный курс валют

Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на следующем уровне:

доллар — 41,21 грн (+0,05);

евро — 46,15 грн (+0,20);

злотый — 10,78 грн (+0,03).

Курсы валют от Нацбанка. Фото: скриншот с сайта НБУ

Курс валют на "черном" рынке

Курс доллара против гривны на "черном" рынке составил 41,48 — 41,51 грн.

В это же время "черный" курс евро составлял 46,35 — 46,44 грн.

Курс злотого против гривны на "черном рынке" составил 10,81 — 10,88 грн.

Курс валют в банках

В банках Украины сегодня курс валют следующий. ПриватБанк покупает доллар за 40,90 грн (-0,10), продает за 41,50 грн (-0,10). В свою очередь доллар при покупке в Райффайзен Банке стоит 41,10 грн (-0,10), а при продаже — 41,48 грн (-0,10). Ощадбанк покупает доллар за 41,20 грн (+0,05), продает — за 41,80 грн (-0,10). В то же время Укрсиббанк покупает американскую валюту за 41,05 грн (-0,05) грн, а продает за — 41,60 грн (-0,10). В Universal Bank доллар при покупке стоит 40,70 (-0,05) грн, при продаже — 41,70 грн (-0,05).

Теперь перейдем к евровалюте. Сегодня ПриватБанк покупает евро за 45,50 грн (-0,05), продает за 46,50 грн (-0,05). Евро при покупке в Райффайзен Банке стоит 45,60 (+0,10), а при продаже — 46,39 (+0,09). Ощадбанк сегодня покупает евро за 45,65 грн (+0,10), продает — за 46,65 грн (+0,10). Укрсиббанк покупает евровалюту за 45,75 грн (+0,05) грн, а продает за — 46,65 грн (+0,05). В Universal Bank евро при покупке стоит 45,00 грн (+0,05) грн, а при продаже –- 46,50 грн (+0,05).

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Прогноз курса доллара

На сайте Минфина аналитик Алексей Козырев опубликовал статью, в которой спрогнозировал, что курс доллара в Украине на наличном рынке к концу года приблизится к уровням коридора в 42-43 гривны за доллар.

"В этом случае международное укрепление позиций американской валюты в сочетании с девальвацией гривны в Украине будет идти в одном тренде для украинцев. То есть, доллар будет постепенно дорожать. В 2025 году тренд укрепления доллара на внешних рынках начнет выдыхаться, а в Украине курс американской валюты останется заложником поведения Нацбанка на рынке", — отметил он.