Курс долара, євро та злотого сьогодні 1 жовтня

Долар, євро та злотий подорожчали — який курс валют сьогодні
Курс валют сьогодні, 1 жовтня, за даними НБУ змінився. На відміну від вчорашнього дня, подорожчали як мінімум три валюти — долар, євро та злотий.
Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.
Офіційний курс валют
Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 41,21 грн (+0,05);
- євро — 46,15 грн (+0,20);
- злотий — 10,78 грн (+0,03).
Курс валют на "чорному" ринку
Курс долара проти гривні на "чорному" ринку становив 41,48 – 41,51 грн.
На цей же час "чорний" курс євро становив 46,35 – 46,44 грн.
Курс злотого проти гривні на "чорному ринку" становив 10,81 – 10,88 грн.
Курс валют в банках
В банках України сьогодні курс валют наступний. ПриватБанк купує долар за 40,90 грн (-0,10), продає за 41,50 грн (-0,10). Своєю чергою долар під час покупки в Райффайзен Банку коштує 41,10 грн (-0,10), а під час продажу — 41,48 грн (-0,10). Ощадбанк купує долар за 41,20 грн (+0,05), продає — за 41,80 грн (-0,10). Водночас, Укрсиббанк купує американську валюту за 41,05 грн (-0,05) грн, а продає за — 41,60 грн (-0,10). В Universal Bank долар при купівлі коштує 40,70 грн (-0,05), у продажу — 41,70 грн (-0,05).
Тепер перейдемо до євровалюти. Сьогодні ПриватБанк купує євро за 45,50 грн (-0,05), продає за 46,50 грн (-0,05). Євро під час покупки в Райффайзен Банку коштує 45,60 грн (+0,10), а під час продажу — 46,39 грн (+0,09). Ощадбанк сьогодні купує євро за 45,65 грн (+0,10), продає — за 46,65 грн (+0,10). Укрсиббанк купує євровалюту за 45,75 грн (+0,05), а продає за — 46,65 грн (+0,05). В Universal Bank євро при купівлі коштує 45,00 грн (+0,05), а у продажу — 46,50 грн (+0,05).
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Прогноз курсу долара
На сайті Мінфіну аналітик Олексій Козирєв опублікував статтю, в якій спрогнозував, що курс долара в Україні на готівковому ринку до кінця року наблизиться до рівнів коридору в 42-43 гривні за долар.
"У цьому випадку міжнародне зміцнення позицій американської валюти в поєднанні з девальвацією гривні в Україні буде йти в одному тренді для українців. Тобто, долар буде поступово дорожчати. У 2025 році тренд зміцнення долара на зовнішніх ринках почне видихатися, а в Україні курс американської валюти залишиться заручником поведінки Нацбанку на ринку", — зазначив він.
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