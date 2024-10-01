Курс долара, євро та злотого сьогодні 1 жовтня

Чоловік говорить по телефону біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Курс валют сьогодні, 1 жовтня, за даними НБУ змінився. На відміну від вчорашнього дня, подорожчали як мінімум три валюти — долар, євро та злотий.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Офіційний курс валют

Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,21 грн (+0,05);

євро — 46,15 грн (+0,20);

злотий — 10,78 грн (+0,03).

Курс валют від Нацбанку. Фото: скриншот з сайту НБУ

Курс валют на "чорному" ринку

Курс долара проти гривні на "чорному" ринку становив 41,48 – 41,51 грн.

На цей же час "чорний" курс євро становив 46,35 – 46,44 грн.

Курс злотого проти гривні на "чорному ринку" становив 10,81 – 10,88 грн.

Курс валют в банках

В банках України сьогодні курс валют наступний. ПриватБанк купує долар за 40,90 грн (-0,10), продає за 41,50 грн (-0,10). Своєю чергою долар під час покупки в Райффайзен Банку коштує 41,10 грн (-0,10), а під час продажу — 41,48 грн (-0,10). Ощадбанк купує долар за 41,20 грн (+0,05), продає — за 41,80 грн (-0,10). Водночас, Укрсиббанк купує американську валюту за 41,05 грн (-0,05) грн, а продає за — 41,60 грн (-0,10). В Universal Bank долар при купівлі коштує 40,70 грн (-0,05), у продажу — 41,70 грн (-0,05).

Тепер перейдемо до євровалюти. Сьогодні ПриватБанк купує євро за 45,50 грн (-0,05), продає за 46,50 грн (-0,05). Євро під час покупки в Райффайзен Банку коштує 45,60 грн (+0,10), а під час продажу — 46,39 грн (+0,09). Ощадбанк сьогодні купує євро за 45,65 грн (+0,10), продає — за 46,65 грн (+0,10). Укрсиббанк купує євровалюту за 45,75 грн (+0,05), а продає за — 46,65 грн (+0,05). В Universal Bank євро при купівлі коштує 45,00 грн (+0,05), а у продажу — 46,50 грн (+0,05).

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Прогноз курсу долара

На сайті Мінфіну аналітик Олексій Козирєв опублікував статтю, в якій спрогнозував, що курс долара в Україні на готівковому ринку до кінця року наблизиться до рівнів коридору в 42-43 гривні за долар.

"У цьому випадку міжнародне зміцнення позицій американської валюти в поєднанні з девальвацією гривні в Україні буде йти в одному тренді для українців. Тобто, долар буде поступово дорожчати. У 2025 році тренд зміцнення долара на зовнішніх ринках почне видихатися, а в Україні курс американської валюти залишиться заручником поведінки Нацбанку на ринку", — зазначив він.