Курс доллара, евро и злотого сегодня 27 сентября

Мужчина заходит в пункт обмена валют. Новини.LIVE

Курс валют сегодня, 27 сентября, всколыхнулся в сторону уменьшения. В частности, это касается американского доллара, европейской валюты и польского злотого.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс доллара в Украине сегодня

Официальный курс доллара, установленный НБУ, сегодня составляет 41,20 грн (-0,06).

Курс доллара в банках также стал ниже. Валюта стоит в среднем в покупке 41,02 грн (-0,06), а при продаже — 41,55 грн (-0,06).

Курс доллара в обменниках при покупке составляет 41,40 грн (0,00), в продаже — 41,46 грн (0,00).

Курс евро в Украине на сегодня

Национальный банк Украины утвердил евро на уровне — 45,95 грн (-0,24).

Курс евровалюты в банках также упал и составляет при покупке 45,81 грн (-0,08), а в продаже — 46,50 (-0,07).

В обменниках курс евро следующий: при покупке 46,25 грн (0,00), при продаже — 46,40 грн (0,00).

Курс злотого в Украине на сегодня

По данным НБУ курс злотого в пятницу составляет — 10,75 грн (-0,08).

На портале Kurs указано, что средняя цена злотого при покупке составляет 10,38 грн (-0,01), а при продаже — 10,91 грн (-0,01).

Злотый в обменниках по данным Минфина покупают за 10,78 грн (0,00), продают за 10,88 грн (0,00).





Другие валюты

По данным портала Kurs, чешская крона (CZK) в покупке стоит 1,753 грн (0,000), в продаже — 1,863 грн (0,000).

Британский фунт стерлингов (GBP) дешевеет. Его покупают по 53,81 грн (-0,10), а продают по 55,59 грн (-0,11).

Канадский доллар (CAD) также дешевеет. Средняя цена в банках при покупке составляет 29,66 грн (-0,05), при продаже — 30,71 грн (-0,07).

Прогноз по рынку валют

Экономист Даниил Монин считает, что к концу к 2024 году гривна может быстро потерять свои позиции. В таком случае удержать курс доллара в Украине на уровне 41-42 гривен очень сложно.

По его словам в комментарии УНИАН, до конца года курс добавила может пересечь уже 43 гривны, а максимальная возможная отметка, до которой может дотянуться валюта — 44 гривны.