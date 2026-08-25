Доходы предпринимателей: какие документы требует ПриватБанк

Прохожие на фоне банковского отделения. Фото: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" может требовать от бизнес-клиентов подтверждения источников доходов и блокировать банковские счета на время проведения проверки в соответствии с законом о государственном финансовом мониторинге. Известно, какие документы предприниматели должны предоставить для снятия соответствующих ограничений.

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE со ссылкой на материалы банка.

Какие документы о доходах требует ПриватБанк от предпринимателей

В соответствии с действующими правилами, в 2026 году государственный банк обязан проводить проверки на предмет законности источников доходов. На время их осуществления предусмотрена блокировка счетов, однако в случае предоставления документов, подтверждающих законность средств, ограничения могут снять.

Для предпринимательской деятельности необходимо предоставить следующие документы:

Налоговую декларацию физического лица-предпринимателя (плательщика единого налога) с отметкой Налоговой службы; Декларацию об имущественном положении и доходах с отметкой налогового органа (с приложениями — при наличии); Электронную декларацию Национального агентства по противодействию коррупции за последний год (для госслужащих/должностных лиц); Единовременную (специальную) добровольную декларацию с отметкой Налоговой службы.

В банке отметили, что, как правило, учитываются доходы за последние три года. При расчете принимается сумма дохода с вычетом налогов и расходов на проживание (около 30%).

Перечень документов не является исчерпывающим, поэтому при необходимости — могут запросить отдельные документы.

Что может привести к блокировке счета в ПриватБанке

Ограничения по счетам на фоне проверок на предмет законности операций предусмотрены частью 1 статьи 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации/отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Откровенно о причинах блокировки в банке не сообщают, чтобы исключить возможность их обхода. По словам экспертов, в основном это может произойти в случае:

непредоставления дополнительных документов для финансовой проверки;

отсутствия достоверной информации;

невозможности установить получателя, которому адресована операция;

превышения заявленной суммы финансового оборота за один месяц;

появления подозрений, что к банковскому счету получили доступ посторонние лица;

поступления негативных сведений о клиенте от других банков;

ежедневного поступления переводов и регулярного снятия наличных.

На разблокировку счета может потребоваться от трех до пяти банковских дней в ходе первичной проверки, после чего срок может быть продлен для проверки представленных дополнительных документов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПриватБанке после 31 августа истечет срок действия льготной акции на осуществление международных переводов. Из-за этого граждане не смогут воспользоваться такими преимуществами. Ранее в банке неоднократно переносили срок окончания действия акции. Предусматривается возврат комиссии в размере 1,5% вместо 1%.

Также Новини.LIVE писали об изменении правил услуги "Оплата частями". Теперь клиенты могут самостоятельно устанавливать большее количество платежей. Это позволит снизить нагрузку на свой бюджет. Однако обновленный сервис будет предусматривать списание комиссии в размере 1,9% от стоимости товара.