Доходы РФ от продажи нефти и газа растут, несмотря на санкции — что известно

Сырая нефть. Фото: Reuters

Доходы России от продажи нефти и газа в июне возрастут более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, достигнув 9,4 миллиарда долларов. Это демонстрирует способность российской экономики успешно противостоять влиянию санкций.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные расчеты.

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Нефтегазовые доходы являются важнейшим источником наличных денег для Кремля, обеспечивая до половины всех поступлений в федеральный бюджет.

По прогнозам агентства, в июне доходы России от продажи нефти и газа достигнут 814 миллиардов рублей (9,4 миллиарда долларов), что превышает показатели мая (794 миллиарда рублей) и июня 2023 года (529 миллиарда рублей).

Ожидается, что субсидии для нефтеперерабатывающих заводов, стимулирующих продажу продукции на внутреннем рынке вместо экспорта, в июне сократятся на 60 миллиардов рублей по сравнению с маем.

России удалось перенаправить экспорт нефти из Европы в Индию и Китай, обеспечивая необходимые финансовые потоки для своего дефицитного бюджета, что критически важно, учитывая большие расходы на войну против Украины, отмечает агентство.

Что еще нужно знать

Напомним, в конце мая Германия и Чехия предложили своим партнерам по Европейскому Союзу начать переговоры о возможном полном отказе от импорта энергоносителей из России. Предложение включает отказ от трубопроводного и сжиженного газа, нефти и ядерного топлива.

Мы также писали, что сокращение зависимости от российского импорта ядерного топлива становится все более актуальным вопросом для США и война в Украине может стать стимулом для возрождения американской ядерной отрасли. Изменение климата также играет немаловажную роль в этом процессе.