Доходы РФ от продажи нефти и газа растут, несмотря на санкции — что известно

Доходы России от продажи нефти и газа вырастут более чем на 50% — Reuters
Доходы России от продажи нефти и газа в июне возрастут более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, достигнув 9,4 миллиарда долларов. Это демонстрирует способность российской экономики успешно противостоять влиянию санкций.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные расчеты.
Как выросли доходы РФ
Нефтегазовые доходы являются важнейшим источником наличных денег для Кремля, обеспечивая до половины всех поступлений в федеральный бюджет.
По прогнозам агентства, в июне доходы России от продажи нефти и газа достигнут 814 миллиардов рублей (9,4 миллиарда долларов), что превышает показатели мая (794 миллиарда рублей) и июня 2023 года (529 миллиарда рублей).
Ожидается, что субсидии для нефтеперерабатывающих заводов, стимулирующих продажу продукции на внутреннем рынке вместо экспорта, в июне сократятся на 60 миллиардов рублей по сравнению с маем.
России удалось перенаправить экспорт нефти из Европы в Индию и Китай, обеспечивая необходимые финансовые потоки для своего дефицитного бюджета, что критически важно, учитывая большие расходы на войну против Украины, отмечает агентство.
Что еще нужно знать
Напомним, в конце мая Германия и Чехия предложили своим партнерам по Европейскому Союзу начать переговоры о возможном полном отказе от импорта энергоносителей из России. Предложение включает отказ от трубопроводного и сжиженного газа, нефти и ядерного топлива.
Мы также писали, что сокращение зависимости от российского импорта ядерного топлива становится все более актуальным вопросом для США и война в Украине может стать стимулом для возрождения американской ядерной отрасли. Изменение климата также играет немаловажную роль в этом процессе.
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