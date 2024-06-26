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Доходы России от продажи нефти и газа вырастут более чем на 50% — Reuters

26 июня 2024 16:42
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Доходы РФ от продажи нефти и газа растут, несмотря на санкции — что известно
Сырая нефть. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Доходы России от продажи нефти и газа в июне возрастут более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, достигнув 9,4 миллиарда долларов. Это демонстрирует способность российской экономики успешно противостоять влиянию санкций.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные расчеты.

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Как выросли доходы РФ

Нефтегазовые доходы являются важнейшим источником наличных денег для Кремля, обеспечивая до половины всех поступлений в федеральный бюджет.

По прогнозам агентства, в июне доходы России от продажи нефти и газа достигнут 814 миллиардов рублей (9,4 миллиарда долларов), что превышает показатели мая (794 миллиарда рублей) и июня 2023 года (529 миллиарда рублей).

Ожидается, что субсидии для нефтеперерабатывающих заводов, стимулирующих продажу продукции на внутреннем рынке вместо экспорта, в июне сократятся на 60 миллиардов рублей по сравнению с маем.

России удалось перенаправить экспорт нефти из Европы в Индию и Китай, обеспечивая необходимые финансовые потоки для своего дефицитного бюджета, что критически важно, учитывая большие расходы на войну против Украины, отмечает агентство.

Что еще нужно знать

Напомним, в конце мая Германия и Чехия предложили своим партнерам по Европейскому Союзу начать переговоры о возможном полном отказе от импорта энергоносителей из России. Предложение включает отказ от трубопроводного и сжиженного газа, нефти и ядерного топлива.

Мы также писали, что сокращение зависимости от российского импорта ядерного топлива становится все более актуальным вопросом для США и война в Украине может стать стимулом для возрождения американской ядерной отрасли. Изменение климата также играет немаловажную роль в этом процессе.

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