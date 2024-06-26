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Доходи Росії від продажу нафти й газу зростуть на понад 50% — Reuters

26 червня 2024 16:42
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Ірина Шпак
редактор
Доходи РФ від продажу нафти і газу зростають попри санкції — що відомо
Сира нафта. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Доходи Росії від продажу нафти і газу в червні зростуть більш ніж на 50% у порівнянні з минулим роком, досягнувши 9,4 мільярда доларів. Це демонструє здатність російської економіки успішно протистояти впливу санкцій.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на власні розрахунки.

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Як зросли доходи РФ

Нафтогазові доходи є найважливішим джерелом готівки для Кремля, забезпечуючи до половини всіх надходжень до федерального бюджету.

За прогнозами агентства, у червні доходи Росії від продажу нафти і газу досягнуть 814 мільярдів рублів (9,4 мільярда доларів), що перевищує показники травня (794 мільярдів рублів) і червня 2023 року (529 мільярдів рублів).

Очікується, що субсидії для нафтопереробних заводів, які стимулюють продаж продукції на внутрішньому ринку замість експорту, у червні скоротяться на 60 мільярдів рублів порівняно з травнем.

Росії вдалося перенаправити експорт нафти з Європи до Індії та Китаю, забезпечуючи необхідні фінансові потоки для свого дефіцитного бюджету, що є критично важливим, враховуючи великі витрати на війну проти України, зазначає агентство.

Що ще треба знати

Нагадаємо, наприкінці травня Німеччина та Чехія запропонували своїм партнерам по Європейському Союзу розпочати переговори щодо можливої повної відмови від імпорту енергоносіїв з Росії. Пропозиція включає відмову від трубопровідного та зрідженого природного газу, нафти та ядерного палива.

Ми також писали, що скорочення залежності від російського імпорту ядерного палива стає все більш актуальним питанням для США, і війна в Україні може стати стимулом для відродження американської ядерної галузі. Зміна клімату також відіграє важливу роль у цьому процесі.

санкції проти Росії
санкції
гроші
нафта
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доходи
Росія

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