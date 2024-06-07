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Доходы блогеров — сколько зарабатывает Юлия Верба в месяц

7 июня 2024 13:56
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Сколько зарабатывает блогер Верба в месяц и куда вкладывает деньги — детали
Украинский блогер Юлия Верба. Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинский блогер Юлия Верба раскрыла детали своих доходов и капитала. Ее ежемесячный заработок может достигать 45 тысяч долларов и больше в зависимости от количества рекламных публикаций. По крайней мере, две рекламные посты в день гарантируют ей такой доход.

Об этом Верба рассказала в интервью Василию Тимошенко.

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Куда вкладывает деньги Юлия Верба

Блогер пытается выгодно вкладывать свои средства. В частности, она владеет тремя квартирами общей стоимостью 370 тысяч долларов, а также имеет два автомобиля.

"У меня есть три трехкомнатные квартиры с ремонтом, две машины. Стоимость квартир разная: одна — 70 тысяч, вторая — 80 тысяч, третья — 220 тысяч долларов, она в элитном районе. Капитал — 370 тысяч долларов. Но я не могу взять эти деньги, ими пользоваться, они вложены в недвижимость. Стоимость машин: 200 тысяч — одна, а вторая — 50-45 тысяч долларов”, — рассказала она.

Ива также хранит средства в криптовалюте, однако сумма там не большая — около 20 тысяч долларов.

"У меня в криптовалюте 20 тысяч долларов, если где-то за границей понадобятся деньги, чтобы в обменнике вывести", — сказала девушка.

Кроме того, Юлия любит вкладывать в ювелирные изделия. Хотя очень дорогих украшений у нее нет, она имеет кольцо от Bvlgari и часы Rolex.

"Я трачу деньги на ювелирку. Я приобрела себе колечко Bvlgari, часы Rolex. Это самое дорогое, что у меня есть. Еще сумка Hermes. Это получается на 65 тысяч долларов. Это все за семь лет непрерывного труда", — добавила блогер.

Что еще стоит знать

Напомним, британско-американский блогер, бывший профессиональный кикбоксер Эндрю Тейт готов инвестировать в биткоин 100 миллионов долларов. От фиатной валюты Тейт намерена отказаться.

Мы также писали, что канал американского блогера-филантропа Джеймса Дональдсона, также известного по творческому псевдониму Mr.Beast, стал самым популярным на YouTube. Он имеет более 268 млн фолловеров.

криптовалюта
Юлия Верба
доходы
блогеры
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квартиры
деньги

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