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Дохід до 50 тис. гривень — "гарячі" вакансії грудня

11 грудня 2024 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в Україні — ТОП-5 вакансій із високим доходом
Офіціант у закладі харчування. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні громадяни можуть отримувати значно більше за середню заробітну плату. Так, у грудні 2024 року низка компанії обіцяє щомісячний дохід до 50 тис. грн.  

Про це йдеться в інформації на порталі з пошуку роботи.

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Згідно з даним порталу, українцям доступна робота у найрізноманітніших сферах. При цьому можна навіть влаштуватися як з досвідом, так і без на високооплачувані посади.

Робота менеджером

Так, одна з компаній, що є провідним постачальником послуг у сфері рекрутингу та кадрового посередництва, шукає менеджера з роботи  з клієнтами зі знанням іспанської, чеської, словацької чи німецької мови на зарплату від 50 тис. грн. Як пояснюється в оголошенні, кінцевий дохід може бути значно вищим, адже залежить від кількості залучених клієнтів. Серед обов'язків: консультування клієнтів, укладання договорів, погодження умов співпраці, ведення документації.

"Переваги: у нас є фіксована ставка 48 тис. грн та бонусна програма, яка перевищує ставку. Ми беремо без досвіду роботи та навчаємо з нуля", — йдеться у повідомленні.

Робота майстром з ремонту техніки

Також одна з міжнародних компаній у Києві пропонує роботу майстрам з ремонту техніки (телефони). Заробітна плата таких фахівців може досягати 50 тис. грн. Обіцяють офіційне працевлаштування, оплачувану відпустку та лікарняні. Потрібен досвід та хороші навички у заміні SMD, BGA-компонентів, уміння проведення діагностики та визначення несправності.

"У нас великі плани розвитку на 2024 рік, тому ми розширюємо нашу команду і шукаємо майстра з ремонту смарфтонів та інших гаджетів. Ми відновлюємо гаджети бренду Apple та інших відомих брендів на базі Android, а також ноутбуки на Mac OS та Windows", — йдеться в описі вакансії.

Робота продавцем-консультантом техніки

Ще одна компанія шукає продавця-консультанта, спеціаліста з налаштування техніки у магазин. Платити готові до 50 тис. грн. Дохід залежить від продажів і бажання. Обіцяють офіційне працевлаштування. Обов'язки: спілкування з клієнтами та підбір гаджетів, створення шоу під час налаштування техніки, яскрава презентація пристрою клієнту.

"Наша команда — це понад 300 співробітників, які щодня працюють, щоб ви могли робити не нудні покупки", — йдеться в оголошенні.

Робота спеціалістом з технічної підтримки

Також у Києві шукають спеціалістів технічної підтримки, (операторів чату) на не віддалену роботу. Заробітна плата може досягати 50 тис. грн разом з бонусами та преміями залежно від результативності. Серед обов'язків: консультування клієнтів щодо використання продуктів чи послуг компанії, надання інформації та рекомендацій з різних технічних питань, необхідної допомоги через чат.

"Ми шукаємо кандидата, який має високий рівень співчуття та розуміння потреб наших клієнтів, а також бажання постійно розвиватися та вдосконалювати свої навички", — йдеться у вакансії.

Робота офіціантом
 
Ще на роботу з високою зарплатою шукають офіціантів в бар крафтового пива у Києві. Так, від кандидатів вимагають знання англійської мови, наявність досвіду роботи офіціантом від двох років в закладах високого рівня, відповідальність та бажання розвиватися. Необхідно буде обслуговувати гостей, давати рекомендації щодо замовлень, досконало знати асортимент закладу. Заробітну плату обіцяють від 50 до 55 тис. грн.

"Шукаємо в свою дружню команду офіціанта з досвідом роботи в галузі харчування та обслуговування клієнтів. Якщо ти енергійний, комунікабельний і готовий забезпечити нашим гостям незабутні враження, то ми чекаємо саме на тебе!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні роботодавці шукають на роботу різноманітних фахівців. Зокрема, готові взяти людей похилого віку — налічується понад 5 тисяч таких пропозицій.

Також ми писали, що в Україні протягом січня-вересня 2024 року середня заробітна плата зросла до 20,59 тис. грн. Зокрема, є сфери, де дохід працівників підскочив на 38%.

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