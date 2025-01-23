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Дополнительные выплаты в феврале — какие суммы получат бойцы

23 января 2025 15:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежные вознаграждения в армии — какие суммы выплатят в феврале
Украинские военные во время несения службы. Фото: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Ксения Симонова - Редактор

Украинские военнослужащие ВСУ, которые обороняют страну от российских оккупационных войск, имеют право на дополнительные денежные вознаграждения. В феврале 2025 года бойцам продолжат выплачивать шесть видов таких доплат.

Это предусмотрено приказом Министерства обороны №556 "Об утверждении Изменений в Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины и некоторым другим лицам".

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Шесть видов дополнительного вознаграждения в ВСУ

Законодательство предусматривает шесть разновидностей дополнительных доплат к должностным окладам личного состава украинской армии.

Зависит дополнительное денежное вознаграждение в ВСУ от:

  • вида деятельности военнослужащих;
  • региона несения военной службы;
  • степени вовлеченности к отпору агрессии РФ.

Первый вид денежной доплаты — сумма в 100 тыс. гривен в месяц, определена для бойцов, которые непосредственно воюют с врагом. А именно: обеспечивают осуществление мероприятий по нацбезопасности и обороне, отпор и сдерживание агрессии РФ, на территории их ведения, в частности на оккупированных российской армией. Соответствующую выплату сохраняют для семей пленных военных, пропавших без вести и за время прохождения лечения от ранений или травм, полученных в связи с обороной страны.

Второй вид дополнительного вознаграждения — сумма в 50 тыс. гривен, которую выплачивают военным, занимающимся выполнением боевых задач в составе органов военных управлений, штабов группировок войск/штабов тактических групп в пункте управления оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ). То есть в скоплении Вооруженных сил на определенных территориях. Так, это могут быть районы ведения боевых действий, если пункт выполняет оперативное управление частями войск. Соответствующий перечень органов военного управления утверждает Главнокомандующий ВСУ или начальник Генштаба ВСУ.

Третий вид денежного вознаграждения — в сумме 30 тыс. гривен, введенной на время действия военного положения в стране. Его выплачивают военным, которые выполняют боевые или спецзадания, в соответствии с боевыми приказами. В эту группу входят:

  • военнослужащие, которые служат в составе группировок войск Сил обороны государства, резерва Главкома ВСУ, развернутых пунктов управления Генштаба, управляющих действующими группировками войск (сил);
  • бойцы по противовоздушному "прикрытию неба" и наземной обороне точек критической инфраструктуры, в соответствии с боевыми распоряжениями;
  • военные по всестороннему обеспечению действующих группировок войск на территории ведения боевых действий, в соответствии с боевыми логистическими распоряжениями.

Четвертый вид дополнительного вознаграждения — 70 тыс. гривен. Такие средства начисляют тем, кто участвует в боевых действиях на передовой или же выполняет задачи в самом тылу противника.

П’пятый вид денежного вознаграждения — в сумме от 15 тыс. до 30 тыс. гривен. Такие доплаты предусмотрены для инструкторов в учебных воинских частях.

 Шестой вид доплаты — в сумме 2,35 тыс. гривен. Такой размер вознаграждения предусмотрен для курсантов военных высших учебных заведений.

 

зарплата военных
Доплаты в ВСУ. Источник: Минобороны

Другие доплаты в ВСУ

Кроме того, есть доплаты за уничтожение военной техники врага. За трофейную российскую технику предусмотрено вознаграждение в размере от 12 до 243 тыс. гривен в зависимости от ее вида.

 

зарплата военных
Доплаты за трофеи. Источник: Минобороны

Напомним, для военных ВСУ предусмотрены единовременные дополнительные выплаты. Речь идет о помощи после заключения первого контракта и на оздоровление.

Ранее мы писали, что есть о пять выплат раненым военнослужащим. С соответствующими нюансами хорошо знакомы юристы, которые часто помогают военным с их правами.

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