Головна Фінанси До 4 000 грн щомісяця: з власників деяких авто хочуть стягувати податки

Дата публікації: 1 травня 2026 14:19
Для власників деяких авто планують запровадити податки: хто платитиме до 4 000 грн щомісяця
Люди в автомобілі. Фото: Новини.LIVE

В Україні можуть запровадити щомісячний податок для власників електромобілів. Його розмір сягатиме до 4 тисяч гривень і залежатиме від вартості авто.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив народний депутат Сергій Нагорняк, коментуючи можливі зміни до законодавства. 

Чим викликане таке рішення

Нардеп наголосив, що нинішні правила створюють певний перекіс, адже власники електрокарів фактично мають менше податкове навантаження порівняно з іншими учасниками ринку.

Крім того, за словами депутата, електромобілі частково отримують непряму підтримку від держави — зокрема через відносно дешеву електроенергію для заряджання.

Скільки податку доведеться платити

Нагорняк пропонує запровадити фіксований щомісячний платіж, який визначатиметься залежно від вартості транспортного засобу та його умовного класу.

Читайте також:

"Для автомобіля вартістю близько 30 тисяч доларів це орієнтовно 4 тисячі гривень на місяць," — пояснив нардеп.

На його думку, такий механізм дозволить зрівняти податкове навантаження між власниками електрокарів і автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння, однак потребує додаткового аналізу та доопрацювання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли за грошові перекази між подружжям треба платити податки. Фінансові операції між особами, які перебувають в цивільному шлюбі, розглядаються як оподатковуваний дохід. Тож з таких операцій треба сплачувати податок на доходи фізичних осіб, а також військовий збір.

Також Новини.LIVE писали, який розмір комісії при сплаті податків та зборів через Дію. З квітня 2026 року вони знизилися. А для усіх комісій запровадили єдиний тариф.

податки електрокари автомобіль
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
