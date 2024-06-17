Помощь на бизнес — кто и как может получить гранты этим летом

До 20 тыс. долларов на бизнес — кто может получить гранты летом
В Украине микро- и малый бизнес может принять участие в грантовой программе по поддержке экономики Украины. В ее рамках можно получить до 20 тысяч долларов.
Об этом сообщили в Международной организации миграции.
Помощь для микро- и малого бизнеса
Программа ориентирована на поддержку экономики в стране. А именно:
- для восстановления рабочих мест;
- для расширения производства;
- для удовлетворения спроса населения на главные продукты и сервисы.
Будут действовать три проекта:
- Граждане могут приобщиться к проекту "Жизнеспособность+: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны". Денежные средства выделяет Федеральное министерство экономсотрудничества и развития Германии.
- Также можно принять участие в проекте "Устойчивые и инклюзивные общины в Украине", финансируемом правительством Японии.
- Кроме того, можно присоединиться к проекту "Возрождение общин: обеспечение благоприятной экономической и сельскохозяйственной среды в Сумской области". Проект финансирует Фонд обновления Украины.
Зарегистрироваться могут предприятия в Сумской, Киевской (кроме Киева), Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской (кроме Львова), Черновицкой областях.
Как подать заявки и какие суммы помощи
Согласно программе, максимально можно получить:
- микропредприятия — до 7 тыс. долларов;
- малые предприятия — до 20 тыс. долларов.
Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно заполнить анкету по ссылке до 23 июня.
Приоритет будут иметь:
- пострадавшие от войны, поврежденные, разрушенные и перемещенные предприятия;
- предприятия, которыми руководят женщины и молодежь;
- предприятия, способствующие поддержанию уязвимых слоев людей;
- предприятия в сельской местности.
Что еще стоит знать
Напомним, в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили об актуальности регистрации в грантовой программе, направленной на поддержку инициатив переселенцев. Можно получить до 70 тыс. грн помощи.
Также мы писали, что граждане в четырех регионах могут получить международную помощь в 10,8 тыс. грн. Выплаты можно оформить внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от военных действий.
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