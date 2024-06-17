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До 20 тыс. долларов на бизнес — кто может получить гранты летом

17 июня 2024 11:53
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь на бизнес — кто и как может получить гранты этим летом
Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине микро- и малый бизнес может принять участие в грантовой программе по поддержке экономики Украины. В ее рамках можно получить до 20 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Международной организации миграции.

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Программа ориентирована на поддержку экономики в стране. А именно:

  • для восстановления рабочих мест;
  • для расширения производства;
  • для удовлетворения спроса населения на главные продукты и сервисы.

Будут действовать три проекта:

  • Граждане могут приобщиться к проекту "Жизнеспособность+: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны". Денежные средства выделяет Федеральное министерство экономсотрудничества и развития Германии.
  • Также можно принять участие в проекте "Устойчивые и инклюзивные общины в Украине", финансируемом правительством Японии.
  • Кроме того, можно присоединиться к проекту "Возрождение общин: обеспечение благоприятной экономической и сельскохозяйственной среды в Сумской области". Проект финансирует Фонд обновления Украины.

Зарегистрироваться могут предприятия в Сумской, Киевской (кроме Киева), Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской (кроме Львова), Черновицкой областях.

Как подать заявки и какие суммы помощи

Согласно программе, максимально можно получить:

  • микропредприятия — до 7 тыс. долларов;
  • малые предприятия — до 20 тыс. долларов.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно заполнить анкету по ссылке до 23 июня.

Приоритет будут иметь:

  • пострадавшие от войны, поврежденные, разрушенные и перемещенные предприятия;
  • предприятия, которыми руководят женщины и молодежь;
  • предприятия, способствующие поддержанию уязвимых слоев людей;
  • предприятия в сельской местности.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили об актуальности регистрации в грантовой программе, направленной на поддержку инициатив переселенцев. Можно получить до 70 тыс. грн помощи.

Также мы писали, что граждане в четырех регионах могут получить международную помощь в 10,8 тыс. грн. Выплаты можно оформить внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от военных действий.

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