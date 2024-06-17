Помощь на бизнес — кто и как может получить гранты этим летом

Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине микро- и малый бизнес может принять участие в грантовой программе по поддержке экономики Украины. В ее рамках можно получить до 20 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Международной организации миграции.

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Программа ориентирована на поддержку экономики в стране. А именно:

для восстановления рабочих мест;

для расширения производства;

для удовлетворения спроса населения на главные продукты и сервисы.

Будут действовать три проекта:

Граждане могут приобщиться к проекту "Жизнеспособность+: экономическая интеграция внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны". Денежные средства выделяет Федеральное министерство экономсотрудничества и развития Германии.

Также можно принять участие в проекте "Устойчивые и инклюзивные общины в Украине", финансируемом правительством Японии.

Кроме того, можно присоединиться к проекту "Возрождение общин: обеспечение благоприятной экономической и сельскохозяйственной среды в Сумской области". Проект финансирует Фонд обновления Украины.

Зарегистрироваться могут предприятия в Сумской, Киевской (кроме Киева), Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской (кроме Львова), Черновицкой областях.

Как подать заявки и какие суммы помощи

Согласно программе, максимально можно получить:

микропредприятия — до 7 тыс. долларов;

малые предприятия — до 20 тыс. долларов.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно заполнить анкету по ссылке до 23 июня.

Приоритет будут иметь:

пострадавшие от войны, поврежденные, разрушенные и перемещенные предприятия;

предприятия, которыми руководят женщины и молодежь;

предприятия, способствующие поддержанию уязвимых слоев людей;

предприятия в сельской местности.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили об актуальности регистрации в грантовой программе, направленной на поддержку инициатив переселенцев. Можно получить до 70 тыс. грн помощи.

Также мы писали, что граждане в четырех регионах могут получить международную помощь в 10,8 тыс. грн. Выплаты можно оформить внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от военных действий.