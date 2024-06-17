Допомога на бізнес — хто і як може отримати гранти цього літа

Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні мікро- та малий бізнес може долучитися до участі у грантовій програмі з підтримки економіки України. В її рамках можна отримати до 20 тис. доларів.

Про це повідомили у Міжнародній організації міграції.

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Допомога для мікро- та малого бізнесу

Програма спрямована на підтримку економіки в країні. А саме:

для відновлення робочих місць;

для розширення виробництва;

для задоволення попиту населення на основні товари та послуги.

Будуть працювати три проєкти:

Громадяни можуть долучитися до проєкту "Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни". Кошти виділяє Федеральне міністерство економспівробітництва та розвитку Німеччини.

Також можна взяти участь у проєкті "Стійкі та інклюзивні громади в Україні", що фінансує уряд Японії.

Окрім того, можна долучитися до проєкту "Відродження громад: забезпечення сприятливого економічного та сільськогосподарського середовища у Сумській області". Проєкт фінансує Фонд відновлення України.

Зареєструватися можуть підприємства у Сумській, Київській (окрім Києва), Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Львівській (окрім Львова), Чернівецькій областях.

Як подати заявки та які суми допомоги

Згідно з програмою, максимально можна отримати:

мікропідприємства — до 7 тис. доларів;

малі підприємства — до 20 тис. доларів.

Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно заповнити анкету за посиланням до 23 червня.

Пріоритет матимуть:

постраждалі від війни, пошкоджені, зруйновані та переміщені підприємства;

підприємства, якими керують жінки та молодь;

підприємства, що сприятимуть підтримці вразливих верств людей;

підприємства у сільській місцевості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про актуальність реєстрації у грантовій програмі, спрямованій на підтримку ініціатив переселенців. Можна отримати до 70 тис. грн допомоги.

Також ми писали, що громадяни в чотирьох регіонах можуть отримати міжнародну допомогу у 10,8 тис. грн. Виплати можна оформити внутрішньо переміщеним особам та постраждалим від воєнних дій.