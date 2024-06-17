Допомога на бізнес — хто і як може отримати гранти цього літа

До 20 тис. доларів на бізнес — хто може отримати гранти влітку
В Україні мікро- та малий бізнес може долучитися до участі у грантовій програмі з підтримки економіки України. В її рамках можна отримати до 20 тис. доларів.
Про це повідомили у Міжнародній організації міграції.
Допомога для мікро- та малого бізнесу
Програма спрямована на підтримку економіки в країні. А саме:
- для відновлення робочих місць;
- для розширення виробництва;
- для задоволення попиту населення на основні товари та послуги.
Будуть працювати три проєкти:
- Громадяни можуть долучитися до проєкту "Життєздатність+: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни". Кошти виділяє Федеральне міністерство економспівробітництва та розвитку Німеччини.
- Також можна взяти участь у проєкті "Стійкі та інклюзивні громади в Україні", що фінансує уряд Японії.
- Окрім того, можна долучитися до проєкту "Відродження громад: забезпечення сприятливого економічного та сільськогосподарського середовища у Сумській області". Проєкт фінансує Фонд відновлення України.
- Зареєструватися можуть підприємства у Сумській, Київській (окрім Києва), Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Львівській (окрім Львова), Чернівецькій областях.
Як подати заявки та які суми допомоги
Згідно з програмою, максимально можна отримати:
- мікропідприємства — до 7 тис. доларів;
- малі підприємства — до 20 тис. доларів.
Щоб взяти участь у конкурсі, потрібно заповнити анкету за посиланням до 23 червня.
Пріоритет матимуть:
- постраждалі від війни, пошкоджені, зруйновані та переміщені підприємства;
- підприємства, якими керують жінки та молодь;
- підприємства, що сприятимуть підтримці вразливих верств людей;
- підприємства у сільській місцевості.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про актуальність реєстрації у грантовій програмі, спрямованій на підтримку ініціатив переселенців. Можна отримати до 70 тис. грн допомоги.
Також ми писали, що громадяни в чотирьох регіонах можуть отримати міжнародну допомогу у 10,8 тис. грн. Виплати можна оформити внутрішньо переміщеним особам та постраждалим від воєнних дій.
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