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Для водителей ввели обязательное условие — касается ли УБД

7 января 2025 05:40
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Автогражданка для УБД — какие изменения заработали с 1 января 2025 года
Украинские военные на тренировке. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине изменили закон об обязательном страховании транспортных средств. Нововведение коснется и водителей, которые принимали участие в боевых действиях.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, о чем должны знать украинцы.

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Как сообщила Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины (ВСУ), до недавнего времени участникам боевых действий (УБД) разрешали не страховать гражданско-правовую ответственность. Однако с 1 января 2025 года все изменилось, поскольку статья 13 Закона Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" была изменена. Соответственно, теперь у всех граждан есть обязанность страховки. Нововведение касается и УБД.

Но военные могут оформить скидку на страховку. Ее можно получить, если:

  • объем двигателя авто не больше 2,5 тыс. см кубических;
  • электродвигатель не мощнее 100 киловатт включительно.

Авто также должно принадлежать водителю на правах собственности, при условии управления таким транспортным средством исключительно страхователем или гражданином, у которого тоже есть льготы. 

Скидку не оформят, если водитель пользуется автомобилем, чтобы предоставлять платные услуги по перевозке пассажиров и/или груза. Также в изменениях говорится о том, что снижение размера страховой премии может быть применено одновременно только в отношении одного транспортного средства страхователя.

Напомним, что в 2025 году изменились правила оформления Green Card. Нововведения касаются водителей, которые хотят пересечь государственную границу на автомобиле.

Также отметим, что в Украине увеличились страховые выплаты в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Так, граждане смогут получать 500 тыс. грн вместо 250 тыс.

закон деньги страхование автомобиль водители

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