Автоцивілка для УБД — які зміни запрацювали з 1 січня 2025 року

Українські військові на тренуванні. Фото: УНІАН

В Україні змінили закон про обов'язкове страхування транспортних засобів. Нововведення торкнеться й водіїв, які брали участь у бойових діях.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, про що мають знати українці.

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Як повідомила Військова служба правопорядку у Збройних силах України (ЗСУ), донедавна учасникам бойових дій (УБД) дозволяли не страхувати цивільно-правову відповідальність. Однак з 1 січня 2025 року усе змінилося, оскільки стаття 13 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" зазнала змін. Відповідно, тепер усі громадяни мають обов'язок страхування. Нововведення стосується й УБД.

Але військові можуть оформити знижку на страховку. Її можна отримати, якщо обʼєм двигуна авто не є більшим за 2,5 тис. см кубічних, або електродвигун не є потужнішим за 100 кіловатів включно.

Авто також має належати водію на правах власності, за умови керування таким транспортним засобом виключно страхувальником або особою, яка також належить до пільгових категорій.

Знижки не оформлять, якщо водій користується автівкою, щоби надавати платні послуги з перевезення пасажирів та/або вантажу. Також у змінах до Закону йдеться про те, що зменшення розміру страхової премії може бути застосовано одночасно лише щодо одного транспортного засобу страхувальника.

Нагадаємо, що у 2025 році змінилися правила оформлення Green Card. Нововведення стосуються водіїв, які хочуть перетнути державний кордон на автомобілі.

Також зауважимо, що в Україні підвищилися страхові виплати у разі дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Так, країнці зможуть отримувати 500 тис. грн замість 250 тис.