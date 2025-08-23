Видео
Для украинцев вырастут алименты — когда это случиться и почему

Для украинцев вырастут алименты — когда это случиться и почему

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 17:51
Алименты в Украине — к чему готовиться родителям в 2026 году
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Алименты в Украине зависят от прожиточного минимума для детей определенного возраста. Ожидается, уже в 2026 году эти показатели претерпят существенные изменения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Подробнее о прожиточном минимуме в 2026 году

В следующем году в Украине должен обновиться показатель прожиточного минимума. Как говорится в Бюджетной декларации на 2026 — 2028 годы, в случае положительной экономической динамики прожиточный минимум вырастет до 3,1 тысячи гривен. Это означает, что:

  • для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум составит 2 783 гривны (в этом году он составляет — 2 563 гривны);
  • от 6 до 18 лет — 3 471 гривны (в 2025 он составляет 3 196 гривен).

Как изменятся алименты

Минимальный размер алиментов составляет 50% от установленного прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. С 2026 года показатели, вероятно, будут такими:

  • для детей в возрасте до 6 лет — 1 391,5 гривны;
  • в возрасте от 6 до 18 лет - 1 735 гривен.

В то же время минимальная рекомендованная к выплатам сумма алиментов больше, ведь она равна прожиточному минимуму, соответствующему возрасту ребенка. То есть:

  • для детей в возрасте до 6 лет — 2 783 гривны;
  • от 6 до 18 лет — 3 471 гривны.

Если прожиточный минимум в 2026 году пересмотрят в сторону роста — это повлияет и на максимальную сумму алиментов:

  • для детей в возрасте до 6 лет максимум составит 27 830 гривен;
  • от 6 до 18 лет — 34 710 гривен.

Отметим, что родители могут самостоятельно договориться о точной сумме алиментов, однако чаще всего этот вопрос решается через суд. Но размер выплат не должен быть больше 10 прожиточных минимумов на каждого ребенка

Ранее мы рассказывали, что ждет граждан, которые вовремя не платят алименты. Государство, например, может начислять им пеню. Узнавайте также, как в Украине оформить алименты без развода.


Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
