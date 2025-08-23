Алименты в Украине — к чему готовиться родителям в 2026 году

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Алименты в Украине зависят от прожиточного минимума для детей определенного возраста. Ожидается, уже в 2026 году эти показатели претерпят существенные изменения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Подробнее о прожиточном минимуме в 2026 году

В следующем году в Украине должен обновиться показатель прожиточного минимума. Как говорится в Бюджетной декларации на 2026 — 2028 годы, в случае положительной экономической динамики прожиточный минимум вырастет до 3,1 тысячи гривен. Это означает, что:

для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум составит 2 783 гривны (в этом году он составляет — 2 563 гривны);

от 6 до 18 лет — 3 471 гривны (в 2025 он составляет 3 196 гривен).

Как изменятся алименты

Минимальный размер алиментов составляет 50% от установленного прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. С 2026 года показатели, вероятно, будут такими:

для детей в возрасте до 6 лет — 1 391,5 гривны;

в возрасте от 6 до 18 лет - 1 735 гривен.

В то же время минимальная рекомендованная к выплатам сумма алиментов больше, ведь она равна прожиточному минимуму, соответствующему возрасту ребенка. То есть:

для детей в возрасте до 6 лет — 2 783 гривны;

от 6 до 18 лет — 3 471 гривны.

Если прожиточный минимум в 2026 году пересмотрят в сторону роста — это повлияет и на максимальную сумму алиментов:

для детей в возрасте до 6 лет максимум составит 27 830 гривен;

от 6 до 18 лет — 34 710 гривен.

Отметим, что родители могут самостоятельно договориться о точной сумме алиментов, однако чаще всего этот вопрос решается через суд. Но размер выплат не должен быть больше 10 прожиточных минимумов на каждого ребенка

