Для українців зростуть аліменти — коли це може статися й чому

Для українців зростуть аліменти — коли це може статися й чому

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 17:51
Аліменти в Україні — до чого готуватися батькам у 2026 році
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Аліменти в Україні залежать від прожиткового мінімуму для дітей певного віку. Очікується, вже у 2026 році ці показники зазнають суттєвих змін. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Читайте також:

Детальніше про прожитковий мінімум у 2026 році

Наступного року в Україні має оновитися показник прожиткового мінімуму. Як йдеться у Бюджетній декларації на 2026 — 2028 роки, у разі позитивної економічної динаміки, прожитковий мінімум зросте до 3,1 тисячі гривень. Це означає, що:

  • для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становитиме  2 783 гривні (цьогоріч він складає – 2 563 гривні);
  • від 6 до 18 років – 3 471 гривні (у 2025 він складає – 3 196 гривень).

Як зміняться аліменти

Мінімальний розмір аліментів складає 50% від встановленого прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Отже, з 2026 року показники, ймовірно, будуть такими:

  • для дітей віком до 6 років — 1 391,5 гривні;
  • віком від 6 до 18 років — 1 735,5 гривень.

Водночас мінімальна рекомендована до виплат сума аліментів є більшою, адже дорівнює прожитковому мінімуму, що відповідає віку дитини. Тобто:

  • для дітей віком до 6 років — 2 783 гривні;
  • від 6 до 18 років – 3 471 гривні.

Якщо прожитковий мінімум у 2026 році переглянуть у бік зростання — це вплине на максимальну суму аліментів:

  • для дітей віком до 6 років максимум становитиме 27 830 гривень;
  • від 6 до 18 років — 34 710 гривні.

Зауважимо, що батьки можуть самостійно домовитися про точну суму аліментів, однак найчастіше усе відбувається через суд. Але розмір виплат не повинен бути більшим за 10 прожиткових мінімумів на кожну дитину

Раніше ми розповідали, що чекає на громадян, які вчасно не сплачують аліменти. Держава, наприклад, може нараховувати їм пеню. Дізнавайтесь також, як в Україні оформити аліменти без розлучення

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
