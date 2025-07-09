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Для украинцев продлили льготные тарифы на роуминг в ЕС

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 18:39
Украина и ЕС продлили льготный роуминг
Мужчина разговаривает по телефону. Иллюстративное фото: Freepik

Украинцы в Европе продолжат пользоваться мобильной связью и интернетом по тарифам своего оператора. Украина и Европейский Союз пролонгировали Совместное заявление.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в среду, 9 июля, в Facebook.

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Украина и ЕС продлили льготный роуминг до конца года

Льготные тарифы на услуги мобильной связи для украинцев в Европе продолжат действовать. Совместное заявление между украинскими и европейскими операторами продлено до 31 декабря 2025 года.

Как пояснил Федоров, это гарантирует украинцам непрерывную льготную связь до момента полноценного присоединения Украины к роуминговой зоне ЕС. А уже с 1 января 2026 года украинцы в ЕС и европейцы в Украине смогут пользоваться мобильной связью как дома — без дополнительных расходов и на постоянной основе.

"Продолжаем интеграцию в ЕС. Благодарен команде НКЕК, европейским и украинским операторам за работу над совместным заявлением", — написал глава Минцифры.

Телефон
Женщина разговаривает по телефону. Иллюстративное фото: Freepik

Льготный роуминг для украинцев в ЕС — что известно

Напомним, что действие предыдущего Совместного заявления завершилось в июле 2025 года. А до присоединения к роуминговой зоне ЕС — Roam like at home (RLAH) остается еще полгода. Чтобы украинцы не потеряли льгот на связь во время переходного периода, действие заявления продлили еще на 6 месяцев. За это время Украина будет завершать все технические и правовые процедуры.

А уже с 1 января 2026 года Украина полностью присоединится к единой роуминговой зоне с ЕС — "Роуминг как дома". Украинцы в странах ЕС и граждане ЕС в Украине будут пользоваться мобильной связью как дома — без дополнительных расходов.

Совместное заявление между европейскими и украинскими операторами действует с апреля 2022 года. Оно обеспечивает льготные условия связи для миллионов украинцев за рубежом.

В мае 2024 года Верховная Рада приняла закон, который приближает Украину к единой роуминговой зоне с ЕС. Он расширяет полномочия национального регулятора НКЭК и открывает доступ европейским операторам к украинским сетям без дополнительных барьеров.

Федоров
Скриншот сообщения министра/Facebook

Ранее мы информировали, какие изменения приготовили в июле украинцам мобильные операторы Киевстар, Vodafone, lifecell.

Также мы сообщали, какие пакеты стоят дешевле всего в Киевстаре, Vodafone и lifecell в июле 2025 года.

Михаил Федоров Минцифры роуминг ЕС мобильные операторы
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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