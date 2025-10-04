Вылов форели в Украине — почему рыбаков будут штрафовать в 2025 году

Мужчины ловят рыбу. Фото: УНИАН

Для рыбаков в Украине появится запрет на вылов форели — пока будет продолжаться ее нерест. Ограничения вводятся с 10 октября, а за нарушение гражданам будут выписывать штрафы.

Об этом говорится в сообщении Закарпатского рыбоохранного патруля на странице в социальной сети Facebook.

Штраф за вылов форели

Как сообщается, запрет на вылов форели распространяется на горные реки в Закарпатской области. Нерест форели продлится с 10 октября 2025 года по 1 марта 2026 года, поэтому именно в этот период рыбакам запрещается вылавливать эту рыбу из рек.

"Нерест является одним из самых уязвимых периодов в жизни форели. Для откладывания икры рыба выбирает чистые участки с галечным или каменистым дном, где течение обеспечивает достаточный уровень кислорода. Цель запрета - создание благоприятных условий для естественного воспроизводства популяции", — говорится в сообщении.

Незаконный вылов ручьевой форели в период нерестового запрета влечет за собой административную ответственность и наложение штрафа. К тому же за каждый незаконно выловленный экземпляр нарушителю начисляются убытки в размере 7 225 гривен.

Напомним, что украинцам с октября лучше не рыбачить без линейки или другого прибора для измерения размера выловленной рыбы. Это нужно для контроля того, достигает ли улов разрешенных минимальных параметров. Узнавайте также, какой запрет для рыбаков отменили с 1 октября.