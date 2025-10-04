Відео
Для рибалок нова заборона — за що штрафуватимуть на 7 тис. грн

Для рибалок нова заборона — за що штрафуватимуть на 7 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 16:11
Вилов форелі в Україні — чому рибалок штрафуватимуть у 2025 році
Чоловіки ловлять рибу. Фото: УНІАН

Для рибалок в Україні з'явиться заборона на вилов форелі — допоки триватиме її нерест. Обмеження запроваджуються з 10 жовтня, а за порушення громадянам виписуватимуть штрафи.

Про це йдеться у повідомленні Закарпатського рибоохоронного патруля на сторінці у соціальній мережі Facebook. 

Читайте також:

Штраф за вилов форелі

Як повідомляється, заборона на вилов форелі поширюється на гірські річки у Закарпатській області. Нерест форелі триватиме з 10 жовтня 2025 року по 1 березня 2026 року, тож саме у цей період рибалкам забороняється виловлювати цю рибу із річок.

"Нерест є одним із найвразливіших періодів у житті форелі. Для відкладання ікри риба обирає чисті ділянки з гальковим чи кам’янистим дном, де течія забезпечує достатній рівень кисню. Мета заборони — створення сприятливих умов для природного відтворення популяції", — йдеться у повідомленні.  

Незаконний вилов струмкової форелі у період нерестової заборони тягне за собою адміністративну відповідальність та накладення штрафу. До того ж за кожен незаконно виловлений екземпляр порушнику нараховуються збитки у розмірі 7 225 гривень.

Нагадаємо, що українцям з жовтня краще не рибалити без лінійки чи іншого приладу для вимірювання розміру виловленої риби. Це потрібно для контролю того, чи досягає улов дозволених мінімальних параметрів. Дізнавайтесь також, яку заборону для рибалок скасували з 1 жовтня. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
