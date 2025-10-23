Видео
Видео

Для мигрантов в Швейцарии могут ввести ограничения — детали

Дата публикации 23 октября 2025 15:39
обновлено: 15:44
Швейцария планирует ввести новый запрет для беженцев — что надо знать украинцам
Люди в Швейцарии. Фото: Pixabay

Искателям убежища в Швейцарии планируют запретить путешествовать за границу — даже в пределах Шенгенской зоны или в свои страны. Ограничения коснутся и беженцев из Украины, но лишь частично.

Об этом сообщает Swissinfo.

Согласно законодательным поправкам, которые швейцарское правительство направило для консультаций в среду, 22 октября, Государственный секретариат по вопросам миграции (SEM) сможет разрешить искателям убежища выезд за границу только в исключительных случаях (например, в случае смерти близкого родственника или тяжелой болезни).

Что изменится для украинцев в Швейцарии

Беженцы из Украины смогут продолжать путешествовать за границу. С этой целью правительство намерено сделать исключение в Законе об убежище, одновременно ограничивая возможности путешествий для заявителей, лиц, получивших временное убежище, и других лиц, нуждающихся в защите.

Эта специальная норма применяется до отмены статуса S-защиты. При этом она не применяется, если статус S-защиты будет повторно активирован позже и в другом контексте.

В то же время украинские беженцы смогут находиться в Украине до 15 дней в течение шести месяцев. Ранее разрешалось посещать Украину в течение 15 дней ежеквартально.

Ранее мы писали, что в Европейском Союзе вступили в силу новые правила пересечения внешних границ. Они касаются граждан Украины и других стран, которые не входят в ЕС, независимо от наличия безвиза.

Также узнавайте, почему могут возникнуть проблемы на украинско-польской границе из-за наличных денег.

