Швейцарія планує ввести нову заборону для біженців — що треба знати українцям

Люди у Швейцарії. Фото: Pixabay

Шукачам притулку у Швейцарії планують заборонити подорожувати за кордон — навіть у межах Шенгенської зони або до своїх країн. Обмеження торкнуться й біженців з України, але лише частково.

Про це повідомляє Swissinfo.

Згідно із законодавчими поправками, які швейцарський уряд надіслав для консультацій у середу, 22 жовтня, Державний секретаріат з питань міграції (SEM) зможе дозволити шукачам притулку виїзд за кордон лише у виняткових випадках (наприклад, у разі смерті близького родича або тяжкої хвороби).

Що зміниться для українців у Швейцарії

Біженці з України зможуть продовжувати подорожувати за кордон. З цією метою уряд має намір зробити виняток у Законі про притулок, водночас обмежуючи можливості подорожей для заявників, осіб, які отримали тимчасовий притулок, та інших осіб, які потребують захисту.

Ця спеціальна норма застосовується до скасування статусу S-захисту. При цьому вона не застосовується, якщо статус S-захисту буде повторно активовано пізніше та в іншому контексті.

Водночас українські біженці зможуть перебувати в Україні до 15 днів протягом шести місяців. Раніше дозволялося відвідувати Україну протягом 15 днів щоквартально.

