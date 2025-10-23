Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Для мігрантів у Швейцарії можуть ввести обмеження — деталі

Для мігрантів у Швейцарії можуть ввести обмеження — деталі

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 15:39
Оновлено: 15:44
Швейцарія планує ввести нову заборону для біженців — що треба знати українцям
Люди у Швейцарії. Фото: Pixabay

Шукачам притулку у Швейцарії планують заборонити подорожувати за кордон — навіть у межах Шенгенської зони або до своїх країн. Обмеження торкнуться й біженців з України, але лише частково.

Про це повідомляє Swissinfo.

Згідно із законодавчими поправками, які швейцарський уряд надіслав для консультацій у середу, 22 жовтня, Державний секретаріат з питань міграції (SEM) зможе дозволити шукачам притулку виїзд за кордон лише у виняткових випадках (наприклад, у разі смерті близького родича або тяжкої хвороби).

Що зміниться для українців у Швейцарії

Біженці з України зможуть продовжувати подорожувати за кордон. З цією метою уряд має намір зробити виняток у Законі про притулок, водночас обмежуючи можливості подорожей для заявників, осіб, які отримали тимчасовий притулок, та інших осіб, які потребують захисту.

Ця спеціальна норма застосовується до скасування статусу S-захисту. При цьому вона не застосовується, якщо статус S-захисту буде повторно активовано пізніше та в іншому контексті.

Водночас українські біженці зможуть перебувати в Україні до 15 днів протягом шести місяців. Раніше дозволялося відвідувати Україну протягом 15 днів щоквартально.

Раніше ми писали, що в Європейському Союзі набули чинності нові правила перетину зовнішніх кордонів. Вони стосуються громадян України та інших країн, які не входять до ЄС, незалежно від наявності безвізу.

Також дізнавайтеся, чому можуть виникнути проблеми на українсько-польському кордоні через готівку.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
